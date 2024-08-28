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Haluk Bayraktar kimdir? Haluk Bayraktar kaç yaşında, nereli? Haluk Bayraktar'ın hayatı ve kariyeri...

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Haluk Bayraktar'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Bayraktar'ın yaşı, nereli olduğu ve hayatı hakkındaki detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor. Haluk Bayraktar kimdir, kaç yaşında ve nereli, tüm bu soruların yanıtları haberimizde...

Haluk Bayraktar'ın kim olduğu birçok kişi tarafından araştırılıyor. Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından Haluk Bayraktar, Baykar Teknoloji'nin Genel Müdürü'dür. Haluk Bayraktar'ın hayatı ve kariyeri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Haluk Bayraktar kimdir? Haluk Bayraktar kaç yaşında, nereli?

HALUK BAYRAKTAR KİMDİR?

Lütfü Haluk Bayraktar, 4 Ekim 1978 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ilk insansız hava aracını (İHA) geliştiren ve ihraç eden savunma ve havacılık şirketi Baykar Teknoloji'nin genel müdürü, TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) kurucularından ve Yönetim Kurulu Başkanı, SAHA İstanbul kurucularından ve Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

Haluk Bayraktar, çalışma hayatının yanı sıra akademik kariyerine de 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde başladığı doktora programıyla devam etmektedir. Kasım 2018'de Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır.

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ukrayna ile Türkiye arasında stratejik işbirliklerinin kurulmasında önemli bir rol oynamıştır. BAYKAR bünyesinde yürütülen ilişkiler, 2019 yılında 6 adet Bayraktar TB2 SİHA'nın Ukrayna'ya satışıyla somut bir hale gelirken, Bayraktar Akıncı projesinde Ukrayna menşeli motorun tercih edilmesi ve ortak üretim çalışmalarına başlanmasıyla daha da gelişmiştir.

Haluk Bayraktar kimdir? Haluk Bayraktar kaç yaşında, nereli?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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