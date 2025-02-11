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Halkalı-Küçükçekmece okullar tatil mi? SON DAKİKA 12 Şubat Halkalı'da okullar yok mu? (Valilik açıklaması)

Halkalı-Küçükçekmece okullar tatil mi? SON DAKİKA 12 Şubat Halkalı'da okullar yok mu? (Valilik açıklaması)
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12 Şubat 2025 tarihinde İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle birçok ilçe için tatil kararı bekleniyor. Halkalı'da okullar tatil mi? sorusu öğrenci ve veliler tarafından sıkça araştırılıyor.

Valilik açıklamasında, 11 Şubat Salı günü Arnavutköy, Esenyurt ve Avcılar ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle okulların tatil edildiği duyuruldu. "12 Şubat Halkalı'da okullar tatil mi?" sorusunun cevabı ise araştırılmaya başlandı. Peki, Halkalı-Küçükçekmece okullar tatil mi? SON DAKİKA 12 Şubat Halkalı'da okullar yok mu? (Valilik açıklaması)

HALKALI-KÜÇÜKÇEKMECE OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da 11 Şubat 2025 tarihinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edilmiştir. 12 Şubat Çarşamba gününün tatil edildiğine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Halkalı-Küçükçekmece okullar tatil mi? SON DAKİKA 12 Şubat Halkalı'da okullar yok mu? (Valilik açıklaması)

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN YENİ UYARI

Akom'dan yapılan son uyarıya göre, çarşamba günü İstanbul'da kuvvetli kar yağışı etkili olacak. Hava sıcaklıklarının da 1 ila 6 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Halkalı-Küçükçekmece okullar tatil mi? SON DAKİKA 12 Şubat Halkalı'da okullar yok mu? (Valilik açıklaması)

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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