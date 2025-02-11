Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 4 ilçede okullar tatil edildi

İstanbul'da 4 ilçede okullar tatil edildi
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Halkalı-Küçükçekmece okullar tatil mi? SON DAKİKA 11 Şubat Halkalı'da okullar yok mu? (Valilik açıklaması)

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Valilik açıklamasında, Arnavutköy, Esenyurt ve Avcılar ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle okulların tatil edildiği bildirildi. Küçükçekmece ilçesinde ise şu ana kadar herhangi bir tatil kararı alınmadı. "11 Şubat Halkalı'da okullar tatil mi?" sorusunun cevabı merak ediliyor.

İstanbul'da 11 Şubat 2025 tarihinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Halkalı'da okullar tatil mi? sorusu öğrenci ve veliler tarafından sıkça soruluyor. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Halkalı'nın bağlı bulunduğu Küçükçekmece ilçesinde okullar tatil edilmedi ve eğitim-öğretim faaliyetleri normal şekilde devam ediyor. Peki, Halkalı okullar tatil mi? SON DAKİKA 11 Şubat Halkalı'da okullar yok mu? (Valilik açıklaması)

HALKALI'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da 11 Şubat 2025 tarihinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edilmiştir. Halkalı'da okullar tatil mi? sorusuna yanıt arayanlar için, İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Halkalı'nın bağlı bulunduğu Küçükçekmece ilçesinde okullar tatil edilmemiştir. Eğitim-öğretim faaliyetleri normal seyrinde devam etmektedir.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN YENİ UYARI

Öte yandan AKOM'dan yapılan son uyarıya göre, çarşamba günü (yarın) İstanbul'da kuvvetli kar yağışı etkili olacak. Hava sıcaklıklarının da 1 ila 6 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Halkalı-Küçükçekmece okullar tatil mi? SON DAKİKA 11 Şubat Halkalı'da okullar yok mu? (Valilik açıklaması)

Halkalı-Küçükçekmece okullar tatil mi? SON DAKİKA 11 Şubat Halkalı'da okullar yok mu? (Valilik açıklaması)
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