Halkalı İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman açılacak? İşte durakları!

Halkalı İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman açılacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı- İstanbul Havalimanı Metro Hattı'ndaki çalışmaların son durumunu paylaştı. Arnavutköy- Halkalı kesiminde test sürüşüne katılan Bakan, hattın ilerleyişi ve entegrasyon detayları hakkında bilgi verdi.

HALKALI İSTANBUL HAVALİMANI METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı- İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Arnavutköy- Halkalı etabında çalışmaların hızla sürdüğünü açıkladı. Tünel kazılarının ve betonarme imalatlarının tamamlandığını belirten Uraloğlu, duraklardaki ince işlerin yüzde 97 oranında ilerlediğini ifade etti. Elektromekanik ve sinyalizasyon sistemlerinde test aşamasına geçildiğini, tren entegrasyonu sonrası sertifikasyon sürecinin başlayacağını söyledi.

Bakan Uraloğlu, proje kapsamında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sinyalizasyon sisteminin ilk kez kullanılacağını vurguladı. Yapılan test sürüşlerinde sürücüsüz sistemlerin denendiğini belirterek, hat boyunca kullanılacak 10 metro setinin de aşamalı olarak sürücüsüz sisteme dönüştürüleceğini dile getirdi.

Tamamlandığında Türkiye'nin en uzun, dünyanın ise en uzun metro ringlerinden biri olacak projenin, "Halkalı- İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı" adı altında işletileceği belirtildi. 69 kilometre uzunluğundaki hattın tamamı yer altında olacak. Sertifikasyon sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından hattın 2026 yılının ilk çeyreği bitmeden hizmete girmesi planlanıyor.

HALKALI İSTANBUL HAVALİMANI METRO DURAKLARI

Halkalı- İstanbul Havalimanı Metro Hattı toplamda 7 istasyondan oluşuyor. Daha önce açılan 14 kilometrelik Arnavutköy- İstanbul Havalimanı kesiminde, İstanbul Havalimanı, Taşoluk ve Arnavutköy istasyonları hizmet veriyor. 17,5 kilometre uzunluğundaki Arnavutköy- Halkalı etabında ise Fenertepe, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarında çalışmaların büyük kısmı tamamlandı.

Uraloğlu, ince işlerin ve elektromekanik imalatların son aşamaya geldiğini, peyzaj çalışmalarının da sürdüğünü açıkladı. Bu bölümün tamamlanmasıyla hat, İstanbul'un önemli ulaşım ağlarıyla bağlantı sağlayacak.

Yeni metro hattı, Bakırköy-Kayaşehir, Ataköy-Olimpiyatköy, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Esenyurt ve Yenikapı-Halkalı hatlarıyla birlikte Marmaray'a entegre olacak. Böylece İstanbul'un batı ve kuzey bölgeleri arasında kesintisiz ulaşım sağlanacak.

HALKALI İSTANBUL HAVALİMANI METRO KAÇ DAKİKA?

Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın tamamlanmasıyla birlikte şehir içi ulaşımda ciddi bir zaman tasarrufu sağlanacak. Bakan Uraloğlu'nun paylaştığı verilere göre, Halkalı ile İstanbul Havalimanı arası yolculuk süresi 30 dakikaya düşecek. Halkalı-Göktürk arası 43 dakika, Halkalı-Kağıthane arası 54 dakika, Halkalı-Gayrettepe arası ise 57 dakika sürecek.

Ayrıca Küçükçekmece-Kemerburgaz arası 50 dakika, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane arası ise 48 dakika olacak. Bu süreler, metro hattının diğer raylı sistemlerle entegrasyonunun sağlanmasıyla elde edilecek.

Yeni hat, İstanbul'un kuzey ve batı yakasındaki ulaşımı hızlandırarak hem şehir merkezine hem de havalimanına erişimi kolaylaştıracak. Sürücüsüz sistemle çalışacak trenlerin devreye girmesiyle sefer aralıklarının da kısalması bekleniyor.