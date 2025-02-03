Halk TV konuğu Sedat Ergin kimdir? Sedat Ergin kaç yaşında, nereli?

Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinden biri olan Sedat Ergin, uzun yıllar Hürriyet ve Milliyet gazetelerinde çalışmış, önemli görevler üstlenmiştir. Özellikle diplomasi ve siyaset alanındaki analizleriyle tanınan Ergin'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. İşte Sedat Ergin'in hayatı, kariyeri ve ödülleri hakkında merak edilen tüm detaylar...

HALK TV KONUĞU SEDAT ERGİN KİMDİR?

Sedat Ergin, 1957 yılında İstanbul'da doğmuş olup, 2025 yılı itibarıyla 68 yaşındadır. Robert Koleji'nden mezun olduktan sonra, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlamıştır.

SEDAT ERGİN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Gazetecilik kariyerine 1975 yılında Türk Haberler Ajansı Dış Haberler Servisi'nde başlayan Ergin, 1976-1978 yılları arasında ajansın Ankara Bürosu'nda diplomasi, Başbakanlık ve Meclis muhabirliği yapmıştır. 1979-1987 yılları arasında Cumhuriyet Gazetesi Ankara Bürosu'nda diplomasi muhabiri olarak görev almıştır.

1987 yılında Hürriyet Gazetesi'ne katılan Ergin, gazetenin Washington muhabirliğini üstlenmiş ve yaklaşık altı yıl bu görevi sürdürmüştür. 1993 yılında Hürriyet'in Ankara Temsilcisi olarak atanmış ve bu pozisyonda 12 yıl boyunca görev yapmıştır. 2005 yılında Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olan Ergin, 2009 yılında Hürriyet'e geri dönerek köşe yazarlığına devam etmiştir. 2014-2017 yılları arasında Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenmiş, ardından yeniden köşe yazarlığına dönmüştür.

Sedat Ergin, kariyeri boyunca iki kez Sedat Simavi Basın Ödülü'ne layık görülmüştür. Ayrıca, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin Basın Özgürlüğü Ödülü'nü ve Deutsche Welle'nin Basın Özgürlüğü Ödülü'nü kazanmıştır. Evli olan Ergin, İngilizce bilmektedir.

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