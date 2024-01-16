İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Lube Ayar oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Lube Ayar kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Lube Ayar kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Lube Ayar kimdir? Lube Ayar kaç yaşında, nereli? Lube Ayar biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

LUBE AYAR KİMDİR?

Lûbe Ayar 1998'de Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü'nde öğrenim görürken futbol tutkusu nedeniyle Fanatik gazetesinde stajyer olarak gazeteciliğe başladı. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü kazansa da, bir süre öğrenim görüp eğitimine devam etmedi. Daha sonra Yeni Yüzyıl, Akşam, Star TV, Milliyet, Yurt ve Habertürk'te muhabir ve editör olarak çalıştı.

2006'da Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Canpolat'ın görevden alınmasıyla sonuçlanan haberi sayesinde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından verilen "Siyasal Haber" dalında Başarı Ödülü'nü kazandı ve "Yılın Gazetecisi" seçildi. Aynı haberle Metin Göktepe Gazetecilik Ödülü'ne de lâyık görüldü.