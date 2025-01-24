Halit Ergül kimdir? Grand Kartal Otel sahibi Halit Ergül kaç yaşında, nereli?

Halit Ergül, yalnızca otel işletmeciliğiyle değil, turizm sektörüne olan katkılarıyla da tanınmaktadır. Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış ve ülkenin turizm potansiyelini artırmaya yönelik projelere imza atmıştır. Halit Ergül kimdir? Grand Kartal Otel sahibiHalit Ergül kaç yaşında, nereli?

HALİT ERGÜL KİMDİR?

Halit Ergül, Bolu'da doğup büyümüş ve çocukluk yıllarını bu şehirde geçirmiştir. Turizm sektörüne olan ilgisi, kariyerine yön vermesinde etkili olmuştur. İlk olarak Bolu'da Gazelle Resort & SPA otelinin kurucusu olarak sektöre adım atan Ergül, turizmdeki çalışmalarını bu bölgede sürdürmüştür.

2019 yılında kayınbabası Mazhar Murtezaoğlu'nun vefatıyla birlikte, Grand Kartal Otel'in yönetimini devralan Halit Ergül, otelin gelişimi için önemli projeler hayata geçirmiştir.

Sektördeki Rolü ve Görevleri

Halit Ergül, yalnızca otel işletmeciliğiyle değil, turizm sektörüne olan katkılarıyla da tanınmaktadır. Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış ve ülkenin turizm potansiyelini artırmaya yönelik projelere imza atmıştır.