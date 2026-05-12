Haliliye’ye modern amatör spor tesisi kazandırılıyor

Haliliye Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak Amatör Spor Kulüpleri Tesisi için çalışmalar başladı. 16 bin 700 metrekare alan üzerine kurulacak modern kompleks; futbol ve basketbol sahaları, tribünler, soyunma odaları ve sosyal alanlarıyla bölgedeki spor faaliyetlerine yeni bir soluk getirecek.

Haliliye Belediyesi, gençleri spora teşvik edecek önemli projelerden birini daha hayata geçiriyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat öncülüğünde başlatılan Amatör Spor Kulüpleri Tesisi projesiyle ilçeye modern ve çok amaçlı bir spor kompleksi kazandırılacak. Dağeteği Mahallesi’nde yapımına başlanan tesisin, gençlerin sporla daha fazla iç içe olması ve bölgedeki spor altyapısının güçlendirilmesi açısından önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

16 BİN METREKARELİK DEV SPOR KOMPLEKSİ YÜKSELİYOR

Haliliye Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında toplam 16 bin 700 metrekarelik alan üzerine modern bir spor kompleksi inşa edilecek. Projede amatör standartlara uygun sentetik futbol sahası, basketbol sahası, seyirci tribünü, giyinme ve soyunma odaları, idari bina, otopark ve güvenlik kulübesi yer alacak.

Özellikle gençlerin sporla iç içe büyümesini amaçlayan tesisin, ilçedeki amatör spor kulüplerine önemli imkânlar sunacağı belirtildi. Modern yapısıyla dikkat çeken spor kompleksinin yerel ve bölgesel müsabakalara da ev sahipliği yapması planlanıyor.

BAŞKAN CANPOLAT: “HALİLİYE’YE KALICI ESERLER KAZANDIRIYORUZ”

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ilçeye yönelik yatırımların hız kesmeden devam ettiğini belirterek 2026 yılının Haliliye için açılışlar ve yeni projeler yılı olacağını ifade etti. Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması adına spor yatırımlarına büyük önem verdiklerini vurgulayan Canpolat, tesisin amatör spor müsabakalarının standartlarına uygun şekilde projelendirildiğini söyledi.

Başkan Canpolat, spor altyapısını güçlendirecek yatırımların devam edeceğini belirterek, yapılacak tesisin Haliliye’de spor kültürünün gelişmesine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak tesisin vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

