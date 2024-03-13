Halil Sami Barış kimdir? MHP Eskişehir Mihalıççık Belediye Başkan Adayı Halil Sami Barış kaç yaşında, nereli?
MHP Eskişehir Mihalıççık Belediye Başkan Adayı Halil Sami Barış kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Halil Sami Barış kimdir? MHP Eskişehir Mihalıççık Belediye Başkan Adayı Halil Sami Barış kaç yaşında, nereli?
Halil Sami Barış kimdir? MHP Eskişehir Mihalıççık Belediye Başkan Adayı Halil Sami Barış kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Eskişehir Mihalıççık Belediye Başkan Adayı Halil Sami Barış kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Halil Sami Barış kimdir? MHP Eskişehir Mihalıççık Belediye Başkan Adayı Halil Sami Barış nereli? Detaylar haberimizdedir…
HALİL SAMİ BARIŞ KİMDİR?
Halil Sami Barış, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Eskişehir Mihalıççık Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.