Halil İbrahim Ceyhan kimdir? Halil İbrahim Ceyhan kaç yaşında, nereli? Halil İbrahim Ceyhan hayatı ve biyografisi!

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HALİL İBRAHİM CEYHAN KİMDİR?

Doğum: 13 Aralık 1982 (41 yıl yaşında), Sivas, Türkiye

Halil İbrahim Ceyhan, 1986 yılında İstanbul'da doğdu. Ceyhan, 1.80 boyunda ve 76 kilo. 2007 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katıldı. Ardından müzik çalışmalarına başlayan Ceyhan, ilk single'ı olan Kaybettim adlı parçayı piyasaya çıkardı. Serdar Ortaç ve Oğuz Berkay Fidan'a da şarkısı sözü veren Halil İbrahim Ceyhan, söz yazarlığı, şarkıcılığın yanında mankenlik ve oyunculuk da yaptı.

2019'da çıkardığı, sözü ve müziği kendisine ait olan Kendini Bana Bırak adlı parçası YouTube'ta 2 milyona yakın dinlendi. Ceyhan, ilk oyunculuk deneyimini Hemen Döneriz adlı sinema filminde yaşadı. Bu filmde Burak Satıbol, Ayhan Taş, Esin Civangil gibi isimlerle birlikte rol aldı.

Kanal 7 dizisinde yayınlanan Emanet dizisiyle geniş bir kitleye ulaşmıştır.