Halef: Köklerin Çağrısı 6. bölüm fragmanı izle: Halef: Köklerin Çağrısı 6. bölüm fragmanı nereden izlenir, yeni bölümde neler olacak?

Dijital platformların dikkat çeken yapımlarından Halef: Köklerin Çağrısı, 6. bölümüyle izleyiciyi yeni bir yolculuğa davet ediyor. Yayınlanan fragman, dizinin temposunun daha da yükseleceğine işaret ederken, karakterler arasındaki çatışmalar ve derinleşen sırlar dikkat çekiyor. Yeni bölüme dair ilk ipuçları izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI 5. BÖLÜM İZLE

Halef: Köklerin Çağrısı 5. bölümü izlemek için tıklayın.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI 6. BÖLÜM FARGMANI İZLE

Halef: Köklerin Çağrısı 6. bölüm fragmanını izlemek için tıklayın.









HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serhat, Yıldız'ı konaktan göndermemeye karar verir ve bu durum Melek'le ilişkisini yeniden çıkmaza sokar. Bu süreçten güçlenerek çıkan Yıldız, amaçları doğrultusunda Akif'e ittifak teklif eder. Serhat, Aşır'dan eline sıkılan kurşunun intikamını almıştır ancak Ziyan Ağa bu olaya sessiz kalmaz.

Ortalık yeniden karışmak üzeredir. Sevde, Ziyan Ağa'nın tehditlerinden korunmak için Meryem'e geçmişin karanlık sırlarını açar; bu da Meryem'in asıl hedefini Melek'e çevirmesine neden olur. Öte yandan Hilmi ve Nergis'i kaçıranların derdi sadece Hilmi'nin kumar borcu değildir; perde arkasında daha büyük bir hesap vardır.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

"Halef: Köklerin Çağrısı" serüveni, her Perşembe akşamı izleyicisiyle buluşuyor. Haftanın en özel anlarınıza tarih ve dramla renk katacak bu diziyi kaçırmayın!