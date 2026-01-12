Haldun Dormen, entübe edildi

Haberler

Güncelleme:
97 yaşındaki oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyor. 5 Ocak'ta yoğun bakıma kaldırılan Dormen'in bugün entübe edildiği öğrenildi. Sanatçının oğlu Ömer Dormen, sevenlerinden dua istedi. Devlet sanatçısı unvanına da sahip olan Haldun Dormen, bu yıl sanat hayatının 72'nci yılını kutluyor.

Oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen (97), kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyordu. 5 Ocak'ta yoğun bakıma kaldırılan Dormen'in bugün entübe edildiği öğrenildi. Sanatçının oğlu Ömer Dormen, sevenlerinden dua istedi.

Devlet sanatçısı unvanına da sahip olan Haldun Dormen, bu yıl sanat hayatının 72'nci yılını kutluyor. Dormen, 1990'lı yıllarda Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru unvanıyla ödüllendirilmiş, birçok önemli festivalde de onur ödüllerine layık görülmüştü

