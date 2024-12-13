ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önemli diplomatik temaslar kapsamında Ankara'da bir araya geliyor. "Hakan Fidan ve Blinken neden görüştü?" sorusu, iki ülke arasında giderek artan diplomatik temasların önemini gözler önüne seriyor. Görüşmelerde, bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınması bekleniyor. Peki, Hakan Fidan ve Blinken neden görüştü? Detaylar haberimizde...

HAKAN FİDAN VE BLINKEN NEDEN GÖRÜŞTÜ?

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün ziyaretinin ardından Türkiye'ye gelerek yoğun bir diplomasi trafiği başlattı. Hakan Fidan ve Blinken görüşmesinin, bölgedeki siyasi ve insani krizlerin çözümü için kritik bir adım olacağı değerlendiriliyor. Özellikle Suriye'deki geçiş süreci, görüşmelerin merkezinde yer alacak.

Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleşen resmi karşılama töreninde Blinken'ı, Dışişleri Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği temsilcileri karşıladı. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki diplomatik bağları güçlendirmek adına önemli bir fırsat olarak görülüyor.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Abd Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'deki siyasi geçiş süreci üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapılacak. Ayrıca, Gazze'deki insani krizin hafifletilmesi ve olası bir ateşkesin sağlanması konuları masaya yatırılacak.

Blinken ve Hakan Fidan, daha önce 7 ve 10 Aralık tarihlerinde telefon görüşmeleri gerçekleştirmiş ve özellikle Suriye'deki son gelişmeleri ele almıştı. Bu yüz yüze görüşme, iki ülkenin bölgesel iş birliği konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit etmesi açısından önem arz ediyor.

Görüşmenin diğer bir önemli başlığı ise, Türkiye ve ABD arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi olacak. Bölgedeki istikrarın sağlanması adına, iki ülkenin ortak stratejiler geliştirme gerekliliği vurgulanıyor. Hakan Fidan ve Blinken arasındaki bu temas, iki tarafın gelecekteki iş birliği planları için de yol gösterici olacak.