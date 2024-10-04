Hakan Aysev kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Hakan Aysev kaç yaşında, nereli? Hakan Aysev biyografisi!

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HAKAN AYSEV KİMDİR?

Hakan Aysev, 10 Ocak 1968 yılında Ankara'da doğdu. Türk opera sanatçısı ve tenor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısıdır. Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra opera kariyerine Viyana'da devam etti; Viyana Devlet Operası'na girdi. 1998 yılında Türkiye'ye döndü. Operayı popülerleştirmek adına rock grupları ve pop sanatçıları ile sahneye çıkmak, pop şarkılarından oluşan albüm çıkarmak gibi çeşitli projeler gerçekleştirdi

1981-1988 arasında Ankara Devlet Konservatuvarı'nda müzik eğitimi aldı. 1987'de 6. Belvedere Şan Yarışması'nda "En İyi Genç Şarkıcı Ödülü"nü alarak final konserine katıldı. 1988'de mezun olduktan sonra Viyana'ya gitti ve Mozart'ın Cosi fan tutte operasındaki "Ferrando" rolü ile Avusturya, Hollanda ve Almanya'da turneye çıktı.

1989 yılının Temmuz ayında Salzburg Festivali kapsamında Joseph Haydn'ın Acis ve Galatea, Jacques Offenbach'ın Les Bavardes operalarında baş rolü seslendirdi. Eylül ayında Viyana Devlet Operası'na giren sanatçı, aynı yıl Aralık ayında Richard Strauss'un Der Rosenkavalier operasındaki tenor rolü ile sahneye ilk kez çıktı. 1990 yılında Viyana Devlet Operasının kadrolu sanatçısı oldu. Bu arada Luciano Pavarotti'nin öğrencisi oldu. Luciano Pavarotti'ye benzediği için "Türk Pavarotti" olarak tanındı. 1991 yılında Koblenz Devlet Operasına katıldı ve birçok eserde rol aldı.

1992'de Katia Ricciarelli ile opera-gala konseri verdi. 1995-1997 yılları arasında Darmstadt Devlet Operasında majör rolleri üstlendi. 1997'nin Mart ayında Norveç'te Rigoletto, Ağustos'ta Fransa'da Carmen operalarında sahneye çıktı. Düsseldorf, Texas, Basel, Bern, Heilderberg operalarında da misafir sanatçı olarak yer aldı. 1997'de Verdi/Requiem'in CD kaydını yaptı.

1998'de Frankfurt'ta ikinci CD kaydını yaptı. Fransa'da Wozzec operasında yer aldı. Basel'de Othello operasında yer aldı. Türkiye'ye 1998 yılında döndü. Operayı daha geniş bir kitleye ulaştırmak adına çeşitli projeler gerçekleştiren Aysev, Bulutsuzluk Özlemi ve 90 senfoni orkestrası ile rock parçalarını seslendirdiği rock-opera konseri pop şarkıcısı Nilüfer ile pop-opera konseri (1999) verdi.

Sanatçı, Tiflis Senfoni Orkestrası eşliğinde Ağrı Dağı Efsanesi'nde rol aldı. 5. ve 6. Bilkent Anadolu Müzik Festivali'ne solist olarak katıldı. 2000-2002 yıllarında İzmir Devlet Opera ve Balesi'nde Müdür ve Genel Sanat Yönetmenliği yaptı. 2005 yılında Buenos Aires Teatro Colon'da König Kandaules operasında başrol oynadı. Barcelona Senfoni Orkestrası eşliğinde Beethoven'ın 9. Senfoni'sini seslendirdi.

İlk albümü "Aria ve Napolitenler" (2003)'den sonra aşk şarkıları, pop parçaları seslendirdiği albümler çıkardı. Televizyon yarışma programlarına, gündüz kuşağı kadın programlarına katılan Aysev,[5] magazin basınında da sıklıkla yer aldı.[6] 2008 – 2012 yılları arasında da Haliç Üniversitesi'nde ders verdi. Halen İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısıdır.

Diskografi

Aria ve Napolitenler (Bilkent Senfoni Orkestrası, Şef: Maciej Niesiolowsky) (2003)

İnci Avcıları (2006)

Böyle Aşk Olmaz (2006)

Mutlu Aşk Şarkıları ft. Anjelika Akbar (2016)

Ata'mızın Sevdiği Şarkılar ft. Melihat Gülses (2019)