Hailey Bieber hamile mi? Justin ve Hailey Bieber'ın bebekleri mi olacak?
Ünlü şarkıcı Justin Bieber ve model eşi Hailey Bieber, sosyal medya üzerinden bebek beklediklerini duyurdu. Çiftin bu müjdeli haberi, hayranları arasında büyük bir sevinç yarattı. Justin ve Hailey Bieber'ın bebekleri ne zaman dünyaya geleceği merak konusu.
Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ve eşi Hailey Bieber sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla bebek beklediklerini duyurdular. Peki, Hailey Bieber hamile mi? Justin ve Hailey Bieber'ın bebekleri mi olacak?
HAILEY BIEBER HAMİLE Mİ?
Ünlü şarkıcı Justin Bieber ve eşi Hailey Bieber sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla bebek beklediklerini duyurdular.
JUSTIN VE HAILEY BIEBER'IN BEBEKLERİ Mİ OLACAK?
Müzik dünyasının ünlü ismi Justin Bieber ve eşi Hailey Bieber, Instagram hesaplarında profesyonel çekimleri paylaşarak bebek iddialarını doğruladılar.
Justin Bieber'ın sosyal medya hesabından paylaştığı kareler: