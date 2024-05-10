Hailey Bieber hamile mi? Justin ve Hailey Bieber'ın bebekleri mi olacak?

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ve eşi Hailey Bieber sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla bebek beklediklerini duyurdular. Peki, Hailey Bieber hamile mi? Justin ve Hailey Bieber'ın bebekleri mi olacak?

HAILEY BIEBER HAMİLE Mİ?

Ünlü şarkıcı Justin Bieber ve eşi Hailey Bieber sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla bebek beklediklerini duyurdular.

JUSTIN VE HAILEY BIEBER'IN BEBEKLERİ Mİ OLACAK?

Müzik dünyasının ünlü ismi Justin Bieber ve eşi Hailey Bieber, Instagram hesaplarında profesyonel çekimleri paylaşarak bebek iddialarını doğruladılar.

Justin Bieber'ın sosyal medya hesabından paylaştığı kareler: