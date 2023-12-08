Hafta sonu noter açık mı? Pandemi döneminin ve nöbetçi noter sisteminin ardından merak edilmekte. Bu kapsamda hafta sonu noterde işlem yapmak isteyen kişiler Hafta sonu noter açık mı? Sorusuna yanıt aramakta. Peki, Hafta sonu noter açık mı? Hafta sonu nöbetçi noter var mı, saat kaçta açılıyor, kapanıyor?0-16.00 saatleri arasında hizmet veren nöbetçi noterler, kurumun resmi internet sitesi üzerinden il ve tarih seçimi ile kolayca sorgulanabiliyor.

Hafta sonu noter açık mı? Hafta sonu nöbetçi noter var mı, saat kaçta açılıyor, kapanıyor?

Hafta sonu noter açık mı? Sorusu, noterde işlem yaptırmak isteyen vatandaşlar tarafından ilk akla gelen ve merak edilen sorular arasında yer alıyor. Nöbetçi noter çalışma saatleri kaç olduğu merak ediliyor. Nöbetçi noter İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin bütün illerinde Adalet Bakanlığının Yargı Reformu Strateji Belgesi uygulamaya konuldu. Peki, Hafta sonu noter açık mı? Hafta sonu nöbetçi noter var mı, saat kaçta açılıyor, kapanıyor?

HAFTA SONU NOTER AÇIK MI?

Normal şartlar altında hafta sonları hizmet vermeyen noterler, 2019 yılı itibariyle nöbetçilik sistemine geçti. Böylece cumartesi ve pazar günleri nöbetçi noterler üzerinden işlemler gerçekleştirilebilecek. Buna göre hafta sonu noterler artık hizmet vermeye devam edecektir.

Noterler hafta içi her gün mesaiye 09:00'da başlar ve öğle tatili olan 12:00'a veya 12:30'a kadar (Noterlerde iş yoğunluğuna göre öğle arası 12:00-13:00 arası veya 12:30-13:30 arasında değişiklik gösterebilir) çalışmaya devam eder. Öğleden sonra bir saatlik aradan sonra 13:00'da veya 13:30'da tekrar mesaiye başlayan noterler akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar çalışmaya devam ederler.

HAFTA SONU NOTER KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

Hafta sonu 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet veren nöbetçi noterler, kurumun resmi internet sitesi üzerinden il ve tarih seçimi ile kolayca sorgulanabiliyor.