Hafta sonu kar var mı? 20-21 OCAK HAVA DURUMU! Cumartesi, pazar günü kar yağacak mı?

Hafta sonu için plan yapacak vatandaşlar tarafından hava durumu araştırılmaktadır. 20-21 Ocak tarihlerinde kar yağışı olacak mı merak konusu oldu. Arama motorlarında Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapılan güncellemeler sorgulatılıyor. Peki, Hafta sonu kar var mı? Cumartesi, pazar günü kar yağacak mı? Detaylar haberimizde...

HAFTA SONU KAR VAR MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yaptığı açıklamada, İstanbul'da bu hafta sonu Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava etkili olacağı belirtildi.

CUMARTESİ, PAZAR GÜNÜ KAR YAĞACAK MI?

AKOM verilerine göre, İstanbul'da bu hafta sonu Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Sıcaklıkların Cumartesi öğle saatlerinden 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği, yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Pazar sabah saatlerine kadar görülecek yağışların şehrin kırsal ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde etkili olabileceği öngörülüyor. İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 17 derecelere kadar çıkacak. Çok bulutlu bir gökyüzü olacak. Aralıklarla hafif yağmur bekleniyor.