Hafta sonu hava nasıl olacak? 15 Şubat hava durumu tahminleri!

Hafta sonu plan yapmayı düşünenler için 15-16 Şubat 2025 tarihlerinde hava durumu tahminleri önem arz ediyor. "Hafta sonu hava nasıl olacak?" ve "15 Şubat hava durumu tahminleri" gibi aramalar, bu dönemde sıkça yapılıyor. Peki, Hafta sonu hava nasıl olacak? 15 Şubat 2025 hava durumu tahminleri nelerdir? İstanbul'da hafta sonu yağmur yağacak mı? İşte, 15 Şubat hava durumu tahminleri!

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, hafta sonu yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara ve Ege kıyılarında yağış öngörülürken, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sis ve pus hadisesi etkili olabilir. Akdeniz ve Doğu Karadeniz bölgelerinde ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

HAFTA SONU HAVA DURUMU

İstanbul: Cumartesi ve Pazar günleri yağmur bekleniyor. En düşük hava sıcaklığının 6-8 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.

Ankara : Hafta sonu puslu bir hava etkili olacak. En yüksek sıcaklıkların 10-12 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

İzmir : Hafta sonu yağışlı geçecek. En düşük hava sıcaklığının 7-9 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.