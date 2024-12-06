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HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 7-8 Aralık hava sıcaklığı kaç derece olacak?

HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 7-8 Aralık hava sıcaklığı kaç derece olacak?
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Hafta sonu hava durumu nasıl olacak ve hava sıcaklıkları düşecek mi soruları gündeme geliyor. 7-8 Aralık hava durumu ve yağmur yağacak mı merak ediliyor. Bugün hava nasıl ve bugün yağmur yağacak mı sorularına yanıt aranıyor. İstanbul'da hava durumu ve Ankara'da yağmur yağacak mı soruları sorgulanıyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı?

Hafta sonu yağmur var mı? Kış aylarının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları düşmeye devam ediyor. İstanbul'da yağmur yağacak mı ve hafta sonu hava durumu nasıl olacağı merak ediliyor. 7-8 Aralık hava sıcaklığı kaç derece olacak? Detaylar haberimizdedir…

HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

Ankara Hava Durumu: Ankara şehrinde 05 Aralık 2024 Perşembe günü hava Güneşli, sıcaklık ise 9 dereceyi gösteriyor. 06 Aralık 2024 Cuma günü ise havanın Bulutlu, ve sıcaklığın 8 derece olacağı tahmin edilmekte. 07 Aralık 2024 Cumartesi günü hava Bulutlu, sıcaklık ise 8 dereceyi gösterecek. 08 Aralık 2024 Pazar günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 10 dereceyi bulacak. 09 Aralık 2024 Pazartesi günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 13 dereceyi gösterecek.

İstanbul şehrinde 06 Aralık 2024 Cuma günü hava Güneşli, sıcaklık ise 15 dereceyi gösteriyor. 07 Aralık 2024 Cumartesi günü ise havanın Bulutlu, ve sıcaklığın 16 derece olacağı tahmin edilmekte. 08 Aralık 2024 Pazar günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 16 dereceyi gösterecek. 09 Aralık 2024 Pazartesi günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 19 dereceyi bulacak. 10 Aralık 2024 Salı günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 18 dereceyi gösterecek.

İzmir şehrinde 06 Aralık 2024 Cuma günü hava Bulutlu, sıcaklık ise 17 dereceyi gösteriyor. 07 Aralık 2024 Cumartesi günü ise havanın Bulutlu, ve sıcaklığın 16 derece olacağı tahmin edilmekte. 08 Aralık 2024 Pazar günü hava Yağmurlu, sıcaklık ise 18 dereceyi gösterecek. 09 Aralık 2024 Pazartesi günü için havanın Yağmurlu olması bekleniyor, sıcaklık da 19 dereceyi bulacak. 10 Aralık 2024 Salı günü için havanın Yağmurlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 18 dereceyi gösterecek.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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