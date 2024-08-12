Hadise ve Okan Buruk olayı ne? Hadise'nin yeni sevgilisi kim?

Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk, futbol dünyasındaki başarıları ve kazandığı kupalarla sıkça gündeme gelmişti. Ancak son günlerde Buruk, aşk hayatıyla dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz Şubat ayında 17 yıllık eşi modacı Nihan Akkuş'tan boşanan Buruk'un, ünlü şarkıcı Hadise ile aşk yaşadığı iddiaları magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Peki, Hadise ve Okan Buruk sevgili mi?

HADİSE VE OKAN BURUK SEVGİLİ Mİ?

Galatasaray'da üst üste 2 lig şampiyonluğu yaşan ve 25. şampiyonluk ile 5. yıldıza odaklanan Buruk, aylar sonra bu kez aşk iddialarıyla gündeme geldi. Şubat ayında boşanan Okan Buruk'un şarkıcı Hadise ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

HADİSE VE OKAN BURUK ARASINDA NE VAR?

Oda TV'de yer alan iddiaya göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ünlü şarkıcı Hadise sevgili oldu. Magazin dünyasını sallayan bu iddia, sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.

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