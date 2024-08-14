Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? Filmi izle! Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? oyuncuları kimler? Hacivat Karagöz gerçek hikayesi ne?

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? adlı yapım, Türk halk kültürünün önemli figürleri olan Hacivat ve Karagöz karakterlerinin öyküsünü konu alıyor. Bu yapım hakkında detaylı bilgi almak ve oyuncularını öğrenmek için haberimizi okuyabilirsiniz. Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? izle! Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? oyuncuları kimler? Hacivat Karagöz gerçek hikayesi ne? Detaylar haberimizde...

HACİVAT KARAGÖZ NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ KONUSU NEDİR?

Bu yapım, Hacivat ve Karagöz'ün trajik hikayesini anlatır. Efsaneye göre, Hacivat ve Karagöz, Osmanlı döneminde yaşayan iki önemli halk karakteridir. Ancak, hikayede yer alan bazı sürümlere göre, Hacivat ve Karagöz'ün ölümleriyle ilgili çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Çoğu efsaneye göre, bu karakterlerin ölüm nedeni, dönemin yöneticileri veya toplumsal yapının bir sonucu olarak tasvir edilir. Özellikle Hacivat ve Karagöz'ün ölümüne neden olan olaylar ve bu olayların arkasındaki sebepler, yapımın merkezinde yer alır.

HACİVAT KARAGÖZ GERÇEK HİKAYESİ NE?

1312 yılında Anadolu beylikleri İlhanlılar'a karşı ayaklandı. Filmde Eşrefoğlu'nun (Ezel Akay), Demirtaş (Tatar) ile savaşması bu ayaklanma dönemine denk gelir. Bu dönemde Pervâne Muineddin (Güven Kıraç) çift taraflı siyaseti ile göze çarpmaktadır. İki yıl süren ayaklanmalar 1314'te İlhanlı hükümdarı Olcaytu'nun Emir Çoban kumandasında gönderdiği bir ordu tarafından bastırılır. Filmde Bursa'da hizmet verdiği söylenen Pervane hakkında böyle bir bilgi yoktur. Hayatı boyunca Yakın Doğu'da diplomatik görevlerde bulunmuş, İlhanlılar tarafından 1277'de öldürülmüştür. Film beylikler isyanının bitiminde geçmektedir. Emir Çoban, oğlu Demirtaş'ı Rum Eyaletleri Valisi yapıp Tebriz'e dönmüştür. Timurtaş da daha sonra halife tarafından öldürülmüştür. Filmin son çeyreğinde bu belli olur. Filmin en başında Tatar'ın veziri olarak görünen ve aslen Uygur Türklerinden olan Eretna Bey (Muhittin Korkmaz), İlhanlılar'ın hizmetine girmişti. İlhanlılar'ın Anadolu Genel Valisi olan Demirtaş'ın yanında uzun yıllar çalışmıştır. Anadolu valisi olduğu filmin sonlarına doğru kendisi tarafından söylenir. Daha sonra kendi adıyla anılacak bir beylik kurmuştur.

HACİVAT KARAGÖZ NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Haluk Bilginer - Karagöz

Beyazıt Öztürk - Hacivat

Şebnem Dönmez - Ayşe Hatun

Güven Kıraç - Pervâne Muineddin

Altay Özbek - Çoban

Ayşe Tolga - Nilüfer Hatun

Hasan Ali Mete - Küşteri

Ragıp Savaş - Orhan Gazi

Tansu Biçer - Misak

Muhittin Korkmaz - Alaeddin Eretna