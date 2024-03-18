Hacı İbrahim Yıldırım kimdir? CHP Kayseri Talas Belediye Başkan Adayı Hacı İbrahim Yıldırım kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Kayseri Talas Belediye Başkan adayı ise Hacı İbrahim Yıldırım. Hacı İbrahim Yıldırım nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

HACI İBRAHİM YILDIRIM KİMDİR?

Hacı İbrahim Yıldırım 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Talas Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.