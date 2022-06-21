Derin Talu kimdir? Derin Talu boyu kaç? Derin Talu kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Derin Talu merak konusu oldu. İşte Derin Talu hakkında merak edilen Derin Talu kimdir, Derin Talu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

DERİN TALU KİMDİR?

Doğum tarihi: 3 Eylül 2003

Kaç yaşında: 18 yaşında

Nereli: New York, New York, ABD

Derin Talu boyu: 1.73

Derin Talu, Defne Samyeli ve Eren Talu'nun kızı. Çiftin evli kaldığı dönemlerde doğan Derin Talu, daha sonrasında yaşanan ayrılık ile birlikte anne ve babası ayrı bir şekilde büyüdü.

2003 yılında dünyaya gelen Derin Talu modayla ilgileniyor. Defne Samyeli büyük kızı Deren gibi küçük kızı Derin'i de ABD pasaportuna sahip olması için New York'ta doğurdu.

İstanbul'da aldığı lise eğitimi sonrasında iyi bir kariyer planlaması için yurt dışında eğitim almak isteyen Derin Talu, Los Angeles'a gitti.

Oyuncu ve manken olmak isteyen Derin Talu, şimdiden fiziği ve güzelliği ile adından söz ettiriyor. Podyumdaki ilk deneyimini geçtiğimiz dönemlerde yaşayan Derin Talu, Atıl Kutoğlu'nun defilesinde yer almıştı.

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen 17 yaşındaki kızı Derin Talu, liseden mezun oldu. Talu, mezuniyet pozlarını Instagram hesabından paylaştı.

Haberler.com - Gündem