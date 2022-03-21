Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 21 Mart 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

19 İLDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Mart ayında tekrar soğuk hava dalgasının içine giren Türkiye'de birçok bölgede kar yağışı etkisini sürdürüyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Düzce, Bolu, Ardahan, Ağrı, Giresun, Kars, Amasya, Gümüşhane, Samsun, Ordu, Sinop, Tokat, Kütahya, Rize, Artvin, Kastamonu, Iğdır, Siirt ve Erzurum'da bugün eğitim ve öğretime ara verildi.

BAKAN SOYLU'DAN KUYTULCULAR AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da Alparslan Kuytul destekçilerinin yaptığı yasa dışı gösterilerde, polisin sert müdahalede bulunmasına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Kuytulcuların uzun zamandır tüm tahrik, hakaret ve istismarlarına güvenlik güçlerimiz hep sabırla orantıyla mukabele etmişlerdir. Ancak bugün, tüm tahrik, hakaret ve istismara rağmen orantısız güç uygulamak, bizim yöntemimiz olmamalı idi. Adana Valiliğimizce, gerekli soruşturma başlatılmıştır" dedi.

HÜLYA AVŞAR'DAN MANUKYAN İTİRAFI

Bir restoran çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hülya Avşar, "Hayatını canlandırmak istediğiniz birisi var mı?" sorusu üzerine "Ben Manukyan'ı çok oynamak isterdim. Senaryosu yazıldı ama izin vermediler ama gerçekten onu oynamak isterdim" yanıtını verdi.

CUMHURBAŞKANI "KÖPRÜ ĞAHALI" DİYENLERE CEVAP VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni açılan Çanakkale Köprüsü'nün 200 TL'lik ücretini pahalı bulanlara Binali Yıldırım'ın sözüyle yanıt verdi. Erdoğan, "Yollar, köprüler pahalı' deniyor da, Binali Bey'in bir sözü var; 'En pahalı hizmet, olmayan hizmettir' diyor. Doğru söylüyor. Biz buraları devletin kesesinden bir kuruş çıkmadan yapıyoruz" dedi.

HABERLER.COM HAKKINDA

Haberler.com ; Güncel, politika, ekonomi, spor, magazin, dünya, sağlık ve diğer tüm kategorilerde güncel haber sunmak ve internet kullanıcısının habere ulaşmasını kolaylaştırmak için oluşturulmuş geniş kapsamlı bir haber portalıdır. Gündemdeki son dakika gelişmeleri, Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri Haberler.com'da bulabilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram ve diğer tüm sosyal medya platformlarından Haberler.com'u takip edebilirsiniz. Haberler.com uygulamasını IOS, Andorid ve Huawei telefon ve tabletlerinizden rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Haberler.com - Gündem