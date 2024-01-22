Hababam Sınıfı'nın Mahmut Hoca'dan ( Münir Özkul ) saklamak için büyük mücadele verdiği ve Damat Ferit'in bebeği olarak akıllara kazınan mavi gözlü bebeğin kim olduğu son dönemde vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Vatandaşlar konuyla alakalı en çok "Hababam Sınıfındaki bebek kim? Hababam Sınıfı'ndaki bebek kimdir? Hababam Sınıfı Ferit'in bebeği kimidir?" sorularını aratmaktadır. İşte detaylar...

HABABAM SINIFINDAKİ BEBEK KİM?

Senaryoya göre gizlice evlendiği eşi izmir'e gidince Tarık Akan'ın canlandırdığı Damat Ferit karakterine bırakılan ve Hababam Sınıfı'nın Hafize Ana ( Adile Naşit) ile birlikte, Münir Özkul'un canlandırdığı Mahmut Hoca'dan saklamak için büyük çaba gösterdiği mavi gözlü bebek son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır.

Bebeğin kimliği hakkında birçok iddia yer almakta. Bebeğin Tarık Akan'ın gerçek oğlu olduğu iddia edilmektedir. Ancak Film çekildiğinde Tarık Akan'ın oğulları daha dünyaya gelmemişti. Hababam Sınıfı'ndaki bebeğin kimliği ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır.