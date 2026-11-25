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İlk aşamada iki çözüm yayında

Şirketin ilk aşamada yayına aldığı çözümler, gümrük süreçlerinin temel adımlarını kapsıyor. Güzel Özet Beyan, özet beyan işlemlerinin dijital ortamda yönetilmesini sağlıyor. Çözümün arayüzü, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın BİLGE Sistemi'ne benzer şekilde tasarlandı. Şirket, bu sayede kullanıcıların ayrıca eğitim almadan çalışmaya başlayabildiğini belirtiyor. Güzel Kumanya Beyan ise kumanya beyanı süreçlerini dijitalleştirerek günlük iş akışını hızlandırmayı amaçlıyor. Şirket, yeni çözümler üzerinde de çalıştığını açıkladı.

15 gün ücretsiz deneme

Güzel Gümrük, kullanıcılarına ödeme bilgisi istemeden 15 günlük ücretsiz deneme imkânı sunuyor. Başvurular şirketin internet sitesi guzelgumruk.com üzerinden alınıyor. Kullanıcılara telefon, e-posta ve destek merkezi aracılığıyla 7 gün 24 saat destek veriliyor.

Altyapı ve güvenlik

Şirketin sistemleri, Tier 3 standartlarındaki veri merkezlerinde barındırılıyor. Altyapı; İstanbul Avrupa Yakası, Ankara'daki Premier DC ve İstanbul Anadolu Yakası'ndaki Mars Datacenter veri merkezlerine dayanıyor. Şirket, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) uygun, yüksek güvenlikli ve buluta yedeklenen bir yapı kurduğunu belirtiyor. Teknik tarafta Debian 12 Linux sunucu altyapısı, Microsoft ASP.NET Core uygulama çatısı ve PostgreSQL veritabanı kullanılıyor.