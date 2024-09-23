Güzel Aşklar Diyarı SON BÖLÜM izle! Güzel Aşklar Diyarı 1. bölüm FULL HD izleme linki var mı?

Mahsun Kırmızıgül imzalı Güzel Aşklar Diyarı, Kapadokya'nın büyülü atmosferinde sete çıktı. Dizinin çekimlerinden yansıyan kamera arkası fotoğraflar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kanal D'nin yeni sezon projelerinden biri olan Güzel Aşklar Diyarı'nda Halil Ergün ve Meltem Cumbul gibi duayen isimler rol alıyor. Güzel Aşklar Diyarı hangi kanalda yayınlanıyor? Güzel Aşklar Diyarı bugün var mı?

GÜZEL AŞKLAR DİYARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Güzel Aşklar Diyarıdizisi Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

GÜZEL AŞKLAR DİYARI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Mahsun Kırmızıgül imzası taşıyan, gerek çekim mekanları gerekse oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin ilk tanıtım filmi izleyici ile buluştu. Sinema filmlerini aratmayan görüntülerin yer aldığı fragman, Deniz'in yaşadığı şehri terk etmesiyle başlıyor. Hayatının aşkı Arhan'ın peşinden Kapadokya'ya giden Deniz'e odaklanan tanıtım filmi, faili meçhul bir cinayete izleyenleri şahitlik ettiriyor.

1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin ilk bölümünde özgürlüğüne düşkün Deniz (Özgü Kaya) ile aile bağları güçlü olan Arhan'ın (Burak Berkay Akgül) aşkı anlatılıyor. Ailelerin karşı duruşuna rağmen Kapadokya'nın büyülü atmosferinde gerçekleşen masalsı düğün, faili meçhul bir cinayetle kana bulanıyor. Dizinin çekimleri için tüm Kapadokya adım adım incelendi. Senaryoya en uygun mekanlar titizlikle seçildi. Dizinin çekildiği yerler ve mekanlar şimdiden merak konusu oldu.

GÜZEL AŞKLAR DİYARI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Güzel Aşklar Diyarıdizisi Pazartesi akşamları 20.00'de Kanal D ekranlarında olacak.

GÜZEL AŞKLAR DİYARI DİZİSİ GERÇEK Mİ, YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

Güzel Aşklar Diyarı dizisi senaryosu hakkında henüz açıklama yapılmadı.

İzleyicinin büyük bir merakla beklediği dizinin çekimleri, Kapadokya'nın eşsiz doğasında gerçekleşiyor. Kapadokya'nın yanı sıra Karadeniz Bölgesi ve Diyarbakır'da da çekimleri yapılacak olan dizi, hikayesi ile olduğu kadar mekanları ile de adından söz ettirecek.

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