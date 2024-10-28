Güzel Aşklar Diyarı final mi yapıyor neden final yapıyor? Güzel Aşklar Diyarı bitti mi?

Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğinde imkânsız bir aşk hikayesi ile birleştiği "Güzel Aşklar Diyarı", 23 Eylül Pazartesi akşamı ilk bölümü ile ekrana gelen ve herkesin merakla beklediği diziden final sürprizi geldi. Peki, Güzel Aşklar Diyarı final mi yapıyor neden final yapıyor? Güzel Aşklar Diyarı bitti mi?

GÜZEL AŞKLAR DİYARI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Mahsun Kırmızıgül imzası taşıyan, gerek çekim mekanları gerekse oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin ilk tanıtım filmi izleyici ile buluştu. Sinema filmlerini aratmayan görüntülerin yer aldığı fragman, Deniz'in yaşadığı şehri terk etmesiyle başlıyor. Hayatının aşkı Arhan'ın peşinden Kapadokya'ya giden Deniz'e odaklanan tanıtım filmi, faili meçhul bir cinayete izleyenleri şahitlik ettiriyor.

GÜZEL AŞKLAR DİYARI FİNAL Mİ YAPIYOR?

Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken yapım Güzel Aşklar Diyarı, bu akşam final yapacak.Güzel Aşklar Diyarı dizisi 6. bölümü ile sevenlerine veda edecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kapadokya'da çekilen dizinin reytinglerde istenilen reytinglere gelemediği ve bu nedenle ekrana veda ettiği belirtildi.

GÜZEL AŞKLAR DİYARI DİZİSİ GERÇEK Mİ, YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

Güzel Aşklar Diyarı dizisi senaryosu hakkında henüz açıklama yapılmadı.