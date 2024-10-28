Üye Girişi
Haberler

Güzel Aşklar Diyarı final mi yapıyor neden final yapıyor? Güzel Aşklar Diyarı bitti mi?

Güzel Aşklar Diyarı final mi yapıyor neden final yapıyor? Güzel Aşklar Diyarı bitti mi?
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapadokya'nın eşsiz doğasının, Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğinde imkânsız bir aşk hikayesi ile birleştiği "Güzel Aşklar Diyarı", 23 Eylül Pazartesi akşamı ilk bölümü ile ekrana gelmişti. Peki, Güzel Aşklar Diyarı final mi yapıyor neden final yapıyor? Güzel Aşklar Diyarı bitti mi?

Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğinde imkânsız bir aşk hikayesi ile birleştiği "Güzel Aşklar Diyarı", 23 Eylül Pazartesi akşamı ilk bölümü ile ekrana gelen ve herkesin merakla beklediği diziden final sürprizi geldi. Peki, Güzel Aşklar Diyarı final mi yapıyor neden final yapıyor? Güzel Aşklar Diyarı bitti mi?

GÜZEL AŞKLAR DİYARI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Mahsun Kırmızıgül imzası taşıyan, gerek çekim mekanları gerekse oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin ilk tanıtım filmi izleyici ile buluştu. Sinema filmlerini aratmayan görüntülerin yer aldığı fragman, Deniz'in yaşadığı şehri terk etmesiyle başlıyor. Hayatının aşkı Arhan'ın peşinden Kapadokya'ya giden Deniz'e odaklanan tanıtım filmi, faili meçhul bir cinayete izleyenleri şahitlik ettiriyor.

GÜZEL AŞKLAR DİYARI FİNAL Mİ YAPIYOR?

Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken yapım Güzel Aşklar Diyarı, bu akşam final yapacak.Güzel Aşklar Diyarı dizisi 6. bölümü ile sevenlerine veda edecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kapadokya'da çekilen dizinin reytinglerde istenilen reytinglere gelemediği ve bu nedenle ekrana veda ettiği belirtildi.

Güzel Aşklar Diyarı final mi yapıyor neden final yapıyor? Güzel Aşklar Diyarı bitti mi?

GÜZEL AŞKLAR DİYARI DİZİSİ GERÇEK Mİ, YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

Güzel Aşklar Diyarı dizisi senaryosu hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Güzel Aşklar Diyarı Kültür Sanat Soğuk Haber Televizyon Magazin

Natanyahu için son yaklaşıyor mu? 'Tarihimizin en büyük felaketine sürükleyen kişi'

"Netanyahu tarihimizin en büyük felaketine sürüklüyor"

 Sonuçlar bir hayli düşündürücü! İşte CHP lideri Özel'in masasındaki son anket

İşte CHP lideri Özel'in masasındaki son anket

 Kıran kırana maçı Galatasaray kazandı

Kıran kırana maçta fark açılıyor! Tempo inanılmaz
2 küçük kızın sevdiği köpek dakikalar sonra ölmüştü: Köpeğin sahibi 'Resmen cinayet' dedi

2 küçük kızın sevdiği köpek dakikalar sonra ölmüştü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaan Ayhan sakatlandı mı, kaç maç yok? 29 Ekim kargolar çalışıyor mu 2024? (Yurtiçi, MNG, Aras, PTT, ) Icardi pozisyonu penaltı mı (Galatasaray Beşiktaş)? 29 Ekim Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Karadut final mi yapıyor neden final yapıyor? Karadut bitti mi? Pazartesi hangi diziler var? 26 Ekim Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Galatasaray Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! GS Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Güzel Aşklar Diyarı final mi yapıyor neden final yapıyor? Güzel Aşklar Diyarı bitti mi? John Wick 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? John Wick 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? İstanbul Havalimanı'nda kendini vuran polis kim? Ballon d'Or neden Vinicius Junior'a verilmedi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.