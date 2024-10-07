Güzel Aşklar Diyarı bu akşam var mı? 7 Ekim Güzel Aşklar Diyarı 3. bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı!
Kanal D Tv'de yayınlanan Güzel Aşklar Diyarı bu akşam var mı? 7 Ekim Pazartesi günü Güzel Aşklar Diyarı dizisi yeni bölümü yayınlanacak mı ve Güzel Aşklar Diyarı dizisi 3. bölümde neler olacağı seyirciler tarafından araştırılıyor. Kanal D yayın akışında Güzel Aşklar Diyarı dizisi yeni bölümü var mı, yok mu sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Güzel Aşklar Diyarı bu akşam var mı? 7 Ekim Güzel Aşklar Diyarı yeni bölüm yayınlanacak mı?
Güzel Aşklar Diyarı dizisinin bu akşam yeni bölümü olup olmadığı merak edilirken, yayınlanan yeni bölüm fragmanı izleyenleri heyecanlandırdı. 7 Ekim Pazartesi günü Güzel Aşklar Diyarı 3. bölümü yayınlanacak mı ve Güzel Aşklar Diyarı dizisinde son bölümde neler olduğu gündeme geliyor. Kanal D yayın akışı! Güzel Aşklar Diyarı bu akşam var mı? Detaylar haberimizdedir…
GÜZEL AŞKLAR DİYARI BU AKŞAM VAR MI?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Güzel Aşklar Diyarı dizisi bu akşam yeni bölümüyle seyircisiyle buluşuyor.
GÜZEL AŞKLAR DİYARI YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI?
Güzel Aşklar Diyarı dizisi her Pazartesi yeni bölümü Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Bu akşam Güzel Aşklar Diyarı dizisi 3. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.
7 EKİM KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:15 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Ayazın Sonu Güneş
- 17:15 Bizi Birleştiren Hayat
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Güzel Aşklar Diyarı