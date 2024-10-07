Üye Girişi
Haberler

Güzel Aşklar Diyarı 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güzel Aşklar Diyarı 4. bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Güzel Aşklar Diyarı 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güzel Aşklar Diyarı 4. bölüm fragmanı izleme linki var mı?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güzel Aşklar Diyarı, Kapadokya'nın en köklü ailelerinden biri olan Alaca ailesinin gizemli ve entrikalarla dolu hikayesini, iki farklı kültürden gelen Arhan ve Deniz'in aşkı etrafında anlatıyor. Peki, Güzel Aşklar Diyarı 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güzel Aşklar Diyarı 4. bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Mahsun Kırmızıgül imzalı Güzel Aşklar Diyarı, Kapadokya'nın büyülü atmosferinde sete çıktı. Dizinin çekimlerinden yansıyan kamera arkası fotoğraflar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kanal D'nin yeni sezon projelerinden biri olan Güzel Aşklar Diyarı'nda Halil Ergün ve Meltem Cumbul gibi duayen isimler rol alıyor. Güzel Aşklar Diyarı4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güzel Aşklar Diyarı4. bölüm fragmanı izleme linki var mı?

GÜZEL AŞKLAR DİYARI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Güzel Aşklar Diyarı dizisi Pazartesi akşamları 20.00'de Kanal D ekranlarında olacak.

GÜZEL AŞKLAR DİYARI DİZİSİ GERÇEK Mİ, YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

Güzel Aşklar Diyarı dizisi senaryosu hakkında henüz açıklama yapılmadı.

İzleyicinin büyük bir merakla beklediği dizinin çekimleri, Kapadokya'nın eşsiz doğasında gerçekleşiyor. Kapadokya'nın yanı sıra Karadeniz Bölgesi ve Diyarbakır'da da çekimleri yapılacak olan dizi, hikayesi ile olduğu kadar mekanları ile de adından söz ettirecek..

Güzel Aşklar Diyarı 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güzel Aşklar Diyarı 4. bölüm fragmanı izleme linki var mı?

GÜZEL AŞKLAR DİYARI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Mahsun Kırmızıgül imzası taşıyan, gerek çekim mekanları gerekse oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin ilk tanıtım filmi izleyici ile buluştu. Sinema filmlerini aratmayan görüntülerin yer aldığı fragman, Deniz'in yaşadığı şehri terk etmesiyle başlıyor. Hayatının aşkı Arhan'ın peşinden Kapadokya'ya giden Deniz'e odaklanan tanıtım filmi, faili meçhul bir cinayete izleyenleri şahitlik ettiriyor.

GÜZEL AŞKLAR DİYARI 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Güzel Aşklar Diyarı 4. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Kalmam için bir sebep var mı?"

Deniz ile arasındaki krizin giderek büyümesiyle Arhan, boşanma protokolünü imzalamaya karar verir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Güzel Aşklar Diyarı Soğuk Haber Televizyon Kapadokya Fragman Magazin Yaşam

İşte Timur Cihantimur'un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel

Kaza anındaki tüm konuşmalar ifşa oldu: Hayatım bitti hemen gel

 Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması

Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması

 Etkileşim uğruna bu yapılır mı? Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü

Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü
İsrail'den Lübnan'a 'Denizden uzak durun' tehdidi

İsrail'den Lübnan'a yeni tehdit: Denizden uzak durun
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nobel Tıp Ödülü'nü kim kazandı 2024? Nobel Tıp Ödülü kazanan Victor Ambros ve Gary Ruvkun kimdir? KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu 2024-2025 Balıkla yoğurt yenir mi? Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 7 Ekim Kızıl Goncalar 22. bölüm fragmanı izleme linki var mı? KPSS 65 puanla nereye girilir? Deha 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Deha 4. Bölüm fragmanı izleme linki var mı? KPSS 70 puanla nereye girilir? Hadım Yasası çıkacak mı? Hadım nedir? Güzel Aşklar Diyarı 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güzel Aşklar Diyarı 4. bölüm fragmanı izleme linki var mı? MasterChef Patatesli pide tarifi! En güzel patatesli pide tarifi! Patatesli pide tarifi nasıl yapılır? Patatesli pide için malzemeler! MasterChef Bafra pidesi tarifi! En güzel Bafra pidesi tarifi! Bafra pidesi tarifi nasıl yapılır? Bafra pidesi için malzemeler!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.