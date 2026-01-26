Haberler

Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan?

Güncelleme:
İstanbul'da çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeden açık alanda tuvaletini yapan bir şahıs, büyük tepkiyle karşılaştı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde şahsın tuvaletini yaptığı sırada çevredeki bir güvenlik görevlisinin "Hop hop, hayvan mısın lan?" diye bağırdığı görüldü.

  • Bir şahıs İstanbul'da kamusal alanda herkesin gözü önünde tuvaletini yaptı.
  • Güvenlik görevlisi şahsa 'Hop hop, hayvan mısın lan?' diye bağırdı.
  • Olay anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da kamusal alanda yaşanan bir olay, çevrede bulunanların tepkisine neden oldu. Görgü tanıklarının aktardığına göre bir şahıs, herkesin gözü önünde açık alanda tuvaletini yaptı. O sırada çevrede bulunan vatandaşlar ve güvenlik görevlileri duruma müdahale etmeye çalıştı.

UYARILARA ALDIRIŞ ETMEDİ

Şahsın, yapılan sözlü uyarılara rağmen davranışını sürdürmesi tepkilerin dozunu artırdı. Olay anında bölgedeki bir güvenlik görevlisinin yüksek sesle, "Hop hop, hayvan mısın lan?" diye bağırdığı duyuldu. Yaşananlar çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

VATANDAŞLARDAN SERT TEPKİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından olay kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı kamusal alanlarda bu tür davranışlara karşı daha caydırıcı önlemler alınması gerektiğini savundu.

Erdem Aksoy
Haberler.com - Yaşam
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Toplum olarak çok değiştik. Önceleri bu tür olaylar olmazdı. Şİmdi bıçak , tabanca taşıyan çocuklar , ava çıkan , ilan veren gençler , örgü ören kızlar , birbirleriyle erkek için kavga edenler vb vb çok değiştik çok

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet:

AQP nin 24 yılda getirdiği durumun özeti.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumları286wcfyk5s:

klasik bir tr erkegi

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

