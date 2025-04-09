Güven Bana ne zaman başlayacak? ATV Güven Bana sunucusu kim?

"Güven Bana" yarışması, hem stratejiye hem de güvene dayalı formatıyla televizyon dünyasına farklı bir soluk getirmeye hazırlanıyor. ATV'nin 2025 yayın takviminde yer alan bu yarışma için geri sayım başladı. "ATV Güven Bana sunucusu kim?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki Güven Bana ne zaman başlayacak, ATV Güven Bana sunucusu kimdir ve başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilen tüm detaylar…

GÜVEN BANA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Güven Bana yarışma programının kesin yayın tarihi henüz açıklanmadı, ancak programın "yakında" ATV ekranlarında izleyicilerle buluşacağı duyuruldu.

ATV GÜVEN BANA SUNUCUSU KİM?

2025 yılında ATV ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan "Güven Bana" yarışmasının sunuculuğunu başarılı televizyoncu Müge Anlı üstlenecek. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile tanınan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan ünlü sunucu, şimdi de bilgi ve güven üzerine kurulu bu yarışma formatıyla izleyici karşısına çıkacak.