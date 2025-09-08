Gürsel Tekin'in serveti ne kadar, mal varlığı nedir? Gürsel Tekin nasıl zengin oldu?

Siyaset sahnesinde uzun yıllardır etkin rol oynayan Gürsel Tekin, son dönemde kamuoyunun en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi. Hem İstanbul siyaseti hem de CHP içindeki dengeler açısından dikkatle takip edilen Tekin'in mal varlığı, sosyal medya ve haber platformlarında yoğun şekilde tartışılmaya devam ediyor.

Peki, Gürsel Tekin'in serveti ne kadar? Gerçekten iddia edildiği gibi gizli şirketleri ve çok sayıda gayrimenkulü mü var? Yoksa ortada abartılan bir algı mı söz konusu?

5 Eylül 2025 tarihinde TV100 ekranlarında canlı yayına katılan Gürsel Tekin, kamuoyundaki söylentilere ilk kez açık ve net bir dille yanıt verdi. İşte detaylar...

GÜRSEL TEKİN'İN SERVETİ NE KADAR?

Gürsel Tekin'in serveti yıllardır tartışma konusu olmayı sürdürüyor. Özellikle belediye ve imar ilişkileri konusunda adı sık sık gündeme gelen Tekin, bugüne dek bu tartışmalar karşısında net bir servet beyanında bulunmamıştı. Ancak 5 Eylül 2025 tarihinde yaptığı açıklama, bu konuda yeni bir sayfa açtı.

Canlı yayında yaptığı açıklamaya göre Gürsel Tekin'in serveti şunlardan ibaret:

İstanbul'da 2 ev

1 otomobil

Eşi adına kayıtlı 1 ev

Tekin ayrıca, "300 dairem olsa 300 kiracım olurdu, bunlar nerede?" diyerek, hakkında sosyal medyada dolaşan "gizli emlak imparatorluğu" iddialarını açıkça reddetti.









Daha Önce Ne Demişti?

2024 Mart ayında yaptığı bir başka açıklamada ise serveti şöyleydi:

2 daire

Balıkesir Edremit'te 290 metrekare arsa

Skoda ve Mini Cooper marka 2 araç

Bu iki açıklama arasında bazı farklar bulunuyor. Örneğin, 2025 yılında arsa ve ikinci araç beyan edilmiyor. Bu durum kamuoyunda "eksiltme" olarak yorumlansa da Tekin cephesi bunun "özet beyan" olduğunu savunuyor.

GÜRSEL TEKİN MAL VARLIĞI NEDİR?

Gürsel Tekin'in mal varlığına ilişkin güncel tabloyu şöyle özetleyebiliriz:

2 ev (İstanbul'da)

Araç

1 otomobil

Eşinin Varlığı

1 adet ev

Önceki Beyanlar

Balıkesir Edremit'te arsa, 2 araç

CHP içinde "temiz siyaset" çağrıları yapan birçok isim, mal varlığı beyanlarının kamuya açık olması gerektiğini savunuyor. Gürsel Tekin'in açıklamaları bu çerçevede değerlendirilse de, bazı çevreler bu beyanların yeterince detaylı olmadığını düşünüyor. Özellikle arsa ve önceki araçların neden bu seferki açıklamada yer almadığı soru işaretlerine neden oldu.

GÜRSEL TEKİN NASIL ZENGİN OLDU?

Birçok vatandaşın aklındaki temel soru bu: Gürsel Tekin nasıl zengin oldu? Siyasetten mi? Özel sektörden mi? Miras mı?

Gürsel Tekin'in geçmişine baktığımızda:

1980'li yıllarda SHP ile siyasete atıldı.

1999 yılında CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı görevine getirildi.

2009'da İBB Başkan Vekili oldu.

2010'larda CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

Siyasi kariyeri boyunca kamusal görevlerde yer alan Tekin, özel sektörde herhangi bir aktif ticari faaliyet yürütmediğini beyan etti. "Petrol istasyonu sahibi" olduğu iddialarına da yanıt vererek, bu söylentileri açıkça reddetti.

Yani Tekin'e göre servetinin kaynağı, yıllar içinde yaptığı yatırımlar ve kişisel tasarrufları.

GÜRSEL TEKİN PETROL İSTASYONLARI NEREDE?

En çok konuşulan iddialardan biri de "Gürsel Tekin'in Türkiye'nin çeşitli noktalarında benzin istasyonları olduğu" yönündeki söylentiler.

Bu konuda Tekin'in açıklaması oldukça net:

"Bir tane benzin istasyonum yok. Böyle bir ticari faaliyetim de hiçbir zaman olmadı."

Bugüne kadar Tapu ve Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarında Tekin adına kayıtlı herhangi bir petrol şirketi ya da istasyonu bulunmamaktadır. Ayrıca, vergi mükellefiyet kayıtları ve şirket ortaklığı açısından da herhangi bir somut veri basına yansımamıştır.