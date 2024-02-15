Gürkan Uygun 'Kurtlar Vadisi Kaos' dizisinde oynayacak mı?

Dizinin başrol oyuncularından Necati Şaşmaz, "Polat Alemdar" rolüyle yeni dizide de boy gösterecek. Yayın tarihi henüz belli olmayan Kurtlar Vadisi Kaos'un kadrosunda Erhan Ufak, Erkan Sever, Hakan Boyav ve Ayşegül Çınar gibi isimlerin yer alacağı konuşuluyor.

GÜRKAN UYGUN 'KURTLAR VADİSİ KAOS' DİZİSİNDE OYNAYACAK MI?

Televizyona tarihine damga vuran ve uzun yıllardır da adından söz ettiren Kurtlar Vadisi, yeni bir isimle dijital platformda yayınlanacak. Yeni ismi ' Kurtlar Vadisi Kaos' olarak duyurulan dizi, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de yayınlanacağı iddia edildi. Dizinin kadrosu henüz açıklanmadı. Bu nedenle, Gürkan Uygun 'Kurtlar Vadisi Kaos' dizisinde rol oynayacak mı bilinmiyor.