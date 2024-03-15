Gürbüz Güller kimdir? CHP Eskişehir Alpu Belediye Başkan Adayı Gürbüz Güller kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Eskişehir Alpu Belediye Başkan adayı ise Gürbüz Güller. Gürbüz Güller nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

GÜRBÜZ GÜLLER KİMDİR?

Eskişehir'de 5 Mayıs 1960'ta doğan bu kişi, Alpu'da ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini tamamladı. Ziraat Bankası'nda yaklaşık 30 yıl boyunca çeşitli şubelerde görev aldı. 2014 yerel seçimlerinden sonra Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde Alpu ve Beylikova ilçeleri koordinatörlük görevini üstlendi. 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Alpu İlçesi Belediye Başkanı seçildi. Evli olan bu kişinin iki çocuğu bulunmaktadır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.