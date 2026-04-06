Güney Kore istihbaratı: Kim, 13 yaşındaki kızını halefi olarak belirledi

Güney Kore istihbaratı, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un genç yaştaki kızı Ju Ae'nin halefi olarak konumlandırıldığına dair dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. İddia, son dönemde kamuoyuna yansıyan görüntülerle birlikte gündeme geldi.

İSTİHBARATTAN “GÜVENİLİR BİLGİ” VURGUSU

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), parlamentoda yapılan kapalı oturumda milletvekillerine verdiği brifingde, Kim’in kızına ilişkin değerlendirmesinin yalnızca tahmine dayanmadığını, “güvenilir istihbarat” verileriyle desteklendiğini bildirdi.

TANK GÖRÜNTÜLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Son olarak yayımlanan görüntülerde Kim Jong Un’un kızının tank kullandığı görülürken, bu sahnelerin onun askeri yetkinliğini vurgulamak ve kadın bir lider ihtimaline yönelik şüpheleri azaltmak amacı taşıdığı ifade edildi. Kuzey Kore devlet medyası daha önce de genç kızın atış talimlerinde yer aldığı ve silah kullandığı görüntüleri paylaşmıştı.

BABASININ YOLUNDAN GİDİYOR

Uzmanlara göre bu görüntüler, Kim Jong Un’un kendi babası tarafından liderliğe hazırlanırken kamuoyuna sunulma biçimiyle benzerlik taşıyor. Bu süreçte askeri etkinliklerde görünmesi, bir “halef hazırlığı” olarak değerlendiriliyor.

“İKİNCİ EN GÜÇLÜ İSİM” YORUMU

Güney Koreli bazı milletvekilleri, Kim’in kızının artan görünürlüğünün onu fiilen ülkenin ikinci en güçlü figürü haline getirdiğini savundu. Aynı değerlendirmede, Kim Jong Un’un kız kardeşi Kim Yo Jong’un bu durumdan rahatsız olduğu yönündeki iddiaların ise gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

UZMANLAR TEMKİNLİ

Buna karşın bazı uzmanlar, eldeki görüntülerin kesin bir haleflik ilanı anlamına gelmediği görüşünde. Analistler, genç kızın henüz bağımsız bir rol üstlenmediğine dikkat çekerek, sürecin dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Kim Jong Un’un yaklaşık 13 yaşında olduğu tahmin edilen kızı Ju Ae’nin son dönemde art arda askeri etkinliklerde yer alması, Kuzey Kore’de liderlik sürecine dair yeni tartışmaları beraberinde getirdi.