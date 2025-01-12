Güney Kore'de yasal olarak sadece kimler masör ya da masöz olabilir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Güney Kore'de yasal olarak sadece kimler masör ya da masöz olabilir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

GÜNEY KORE'DE YASAL OLARAK SADECE KİMLER MASÖR YA DA MASÖZ OLABİLİR?

A: Görme engelliler

B: İşitme engelliler

C: Down sendromlular

D: Yürüme engelliler

Cevap: A