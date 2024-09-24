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Güneş Tutulması ne zaman? Güneş Tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Güneş Tutulması ne zaman? Güneş Tutulması Türkiye'den görülecek mi?
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2 Ekim 2024'teki Güneş tutulması, tam Güneş tutulması olacak. Bu tutulma, özellikle Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde izlenebilecek. Tutulma sırasında Ay, Güneş'i tamamen kapatacak ve gece gibi bir hava oluşacak. Peki, Güneş Tutulması ne zaman? Güneş Tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Güneş tutulması için geri sayım başladı. 2024'te yaşanacak astronomik olaylar arasında yer alan ve heyecanla beklenen Güneş tutulması Ekim ayında meydana gelecek. Peki, Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? Ekim ayı halkalı Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? İşte, detaylar...

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

Ay'ın, Dünya ile Güneş arasından geçmesiyle oluşan Güneş tutulmalarının ikincisi 2 Ekim'de gerçekleşecek. Güneş tutulması, UTC zaman diliminde 18:13 civarında başlayacak.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

2 Ekim 2024 tarihinde bir halkalı güneş tutulması da gerçekleşecek ancak bu tutulma Türkiye'den gözlemlenemeyecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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