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Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?

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Güneş tutulması, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına gelerek Güneş'in doğrudan ışığını engellemesi sonucu oluşan bir gök olayıdır. Güneş, Ay ve Dünya'nın özel bir hizalanmasıyla gerçekleşir. Güneş tutulmaları genellikle Ay, Dünya'nın gölgesi içinden geçerken gerçekleşir. Peki, Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?

GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Güneş tutulmaları genellikle Ay, Dünya'nın gölgesi içinden geçerken gerçekleşir. Güneş tutulmaları tam tutulma, kısmi tutulma ve halkalı tutulma olmak üzere üç şekilde gerçekleşebilir.

Tam Tutulma: Ay, Güneş'in tamamını örter ve Güneş ışığı Dünya'ya ulaşmaz. Bu, Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen kapattığı anlamına gelir.

Kısmi Tutulma: Ay, Güneş'in sadece bir kısmını örter ve Güneş ışığı kısmen engellenir. Bu, Dünya'nın gölgesinin yalnızca Ay'ın bir kısmını kapattığı anlamına gelir.

Halkalı Tutulma: Ay, Güneş'in tam merkezine ulaşsa da, Güneş'in çapı Ay'ınkinden daha büyük olduğu için Ay, Güneş'in etrafında halka şeklinde bir aydınlık hale oluşturur. Bu, Ay'ın Dünya'ya uzak olduğu zamanlarda gerçekleşir ve Ay'ın yüzeyinin tamamen Güneş'in önünde olmasına rağmen, Güneş'in tamamı görünmez.

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

Tam Güneş Tutulması 8 Nisan 2024 - saat 21:20'de olacak.

TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Türkiye'de gözlemlenemeyecek. Güneş tutulmaları nadir olaylardır ve belirli bir bölgede görülebilir fakat her güneş tutulması tam olarak görülemez. Güneş tutulmaları gözlemlemek için güneş gözlüğü veya diğer güvenli gözlem araçları kullanılmalıdır çünkü Güneş'in doğrudan ışığı gözleri ciddi şekilde zarar verebilir.

Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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