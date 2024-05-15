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Güneş'te patlama! Güneş'te patlama olursa ne olur? Güneş patlaması insanları etkiler mi?

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Güneş'te meydana gelen patlama, bilim dünyasını hareketlendirdi. Bu tür patlamaların dünya üzerindeki etkileri merak konusu oldu. Güneş patlamalarının, dünya üzerinde elektronik sistemlere zarar verme potansiyeli bulunuyor. Ayrıca, bu patlamaların insan sağlığı üzerindeki etkileri de araştırma konusu olmaya devam ediyor.

Güneş'te son 7 yılın en büyük patlaması meydana geldi. Son olarak 10 Mayıs'ta jeomanyetik fırtınaya yol açan patlamadan tam 4 gün sonra yaşanan ikinci patlamaya ilişkin fotoğrafları NASA yayınladı. Güneş'te patlama! Güneş'te patlama olursa ne olur? Güneş patlaması insanları etkiler mi?

GÜNEŞ'TE PATLAMA OLURSA NE OLUR?

Güneş patlamaları güçlü enerji patlamalarıdır. İşaret fişekleri ve güneş patlamaları radyo iletişimini, elektrik şebekelerini, navigasyon sinyallerini etkileyebilir ve uzay araçları ve astronotlar için risk oluşturabilir.

Güneş'te patlama! Güneş'te patlama olursa ne olur? Güneş patlaması insanları etkiler mi?

GÜNEŞ PATLAMASI İNSANLARI ETKİLER Mİ?

Güneş patlamalarının doğrudan etkileri genellikle Dünya üzerindeki yaşamı doğrudan etkilemez, çünkü Dünya'nın atmosferi ve manyetik alanı bizi bu patlamaların zararlı etkilerinden korur. Yüksek enerjili parçacıkların Dünya'nın manyetosferine çarpması, radyasyon tehlikesi oluşturabilir ve elektrikli sistemlere hasar verebilir.

Güneş'te patlama! Güneş'te patlama olursa ne olur? Güneş patlaması insanları etkiler mi?

GÜNEŞ PATLAMASI NE ZAMAN OLDU?

Güneş, 14 Mayıs 2024'te 12:51 ET'de zirveye ulaşan güçlü bir güneş patlaması yaydı. Güneş'i sürekli izleyen NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi, olayın bir görüntüsünü yakaladı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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