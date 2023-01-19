Oyuncu Gülsim Ali İlhan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Gülsim Ali İlhan kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Gülsim Ali İlhan kimdir? Gülsim Ali oynadığı diziler neler? Gülsim Ali kaç yaşında, nereli? Gülsim Ali İnstagram hesabı!

Gülsim Ali İlhan, Bulgaristan'da düzenlenen Super Model yarışmasında Ford Modeli seçilmiştir. TRT'in yeni dizisi Al Sancak'da rol alan Gülsim Ali kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Gülsim Ali İlhan kimdir? Gülsim Ali oynadığı diziler neler? Gülsim Ali kaç yaşında, nereli? Gülsim Ali İnstagram hesabı! Detaylar haberimizdedir…

GÜLSİM ALİ İLHAN KİMDİR?

18 Şubat 1995'te Bulgaristan'ın en büyük 5. şehri Rusçuk'da doğdu. Bulgaristan'da yaşayan Türk bir ailenin kızıdır. Gayet iyi Türkçe bilgisi yanı sıra iyi derecede Bulgarca, Türkçe ve İngilizce dillerini bilmektedir. Bulgaristan'da düzenlenen Super Model yarışmasında Ford Modeli seçildi. 2012 yılında oyunculuğa adım attı.

Gülsim Ali, ilk olarak 2012 yılında yayınlanan başrolünde Hazal Kaya'nın oynadığı Son Yaz Balkanlar dizisinde rol aldı, ardından 4 bölümlük Seddülbahir 32 Saat adlı dizide hemşire rolünü oynadı.

Yusuf Çim ile birlikte 2016 yılında Star TV'de yayımlanan Hanım Köylü dizisinde İlkgün rolünü, Diriliş Ertuğrul'da Aslıhan, 2019'da oynadığı Payitaht Abdülhamid dizisinde Gülcemal, son olarak ise, TRT 1'de yayımlanan Gönül Dağı adlı dizide Dilek karakterini canlandırmıştır.