Gülşen ne dedi? (VİDEO) Gülşen İmam Hatipliler hakkında ne söyledi? Gülşen tutuklandı mı, soruşturma mı başlatıldı?

Gülşen'den sahnede İmam Hatipliler hakkında tepki çekecek sözler: "Sapıklığı oradan geliyor herhalde". Gülşen'in İmam Hatipliler hakkında söyledikleri tepki topladı. Ayrıca, Gülşen hakkında imam hatip liselilere yönelik söylediği sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatıldı. Peki, Gülşen ne dedi? Gülşen İmam Hatipliler hakkında ne söyledi? Gülşen tutuklandı mı? İşte detaylar...

Gülşen İmam Hatiplilerle ilgili ne söyledi, Gülşen'in açıklaması nedir? gündemin merak edilen konuları arasında geliyor. Şarkıcı Gülşen son dönemde söylediği şarkılardan çok giydiği kıyafetlerle gündeme geldi. Ünlü şarkıcı son olarak ise sahnede İmam Hatipliler hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle tartışmalara neden oldu. Peki, Gülşen ne dedi? Gülşen İmam Hatipliler hakkında ne söyledi? Gülşen tutuklandı mı? Ayrıntılar sizlerle...

GÜLŞEN İMAM HATİPLİLERLE İLGİLİ NE SÖYLEDİ?

Son dönemde konserde giydiği kıyafetler hayli tartışma yaratan şarkıcı Gülşen'in sahnedeyken İmam Hatip mezunu bir kişi hakkında kullandığı ifadeler ortaya çıktı. Gülşen'in, söz konusu kişiye yönelik "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" dediği duyuldu. Sosyal medya kullanıcıları, Gülşen'in bu sözlerine tepki gösterdi.

"SAPIKLIĞI ORADAN GELİYOR"

Sahnedeyken imam hatiplileri hedef alan Gülşen'in bir kişiyle ilgili "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor herhalde" dediği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Gülşen'in bu sözleri sosyal medyada tepkilere neden oldu. Kullanıcılar, Gülşen'in tek bir kişi üzerinden tüm İmam Hatiplileri hedef almasının yanlış olduğunu dile getirdi.

GÜLŞEN HAKKINDA SORUŞTURMA MI BAŞLATILDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gülşen'in sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı Türk Ceza Kanununun 216. maddesinde yer alan "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldı.