Gülşen'in çocuğu var mı? Şarkıcı Gülşen, konserinde sarf ettiği "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" sözlerinde dolayı gözaltın alındıktan sonra tutuklandı. Suç işlemediğini söyleyen Gülşen, nöbetçi hakimliğe verdiği ifade de "Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" dedi. Bu gelişmenin ardından Gülşen'in çocuğu var mı? Gülşen'in çocuğu kim? merak edildi. İşte detaylar...

GÜLŞEN'İN ÇOCUĞU VAR MI?

Gülşen, son üç albümünün yapımcısı olan aranjör ve besteci Ozan Çolakoğlu ile Haziran 2016'da evlendi. Çiftin ilk çocuğu Azur Benan, Ocak 2017'de Şişli'de dünyaya geldi.

GÜLŞEN KİMDİR?

Gülşen Bayraktar ya da sahne adıyla Gülşen, (d. 24 Mayıs 1976) Türk şarkıcı ve şarkı yazarıdır.

Gülşen Bayraktar, 29 Mayıs 1976'da Fatih, İstanbul sınırlarında yer alan Çapa'da Ordulu bir ailenin üçüncü ve son çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Arslan Bayraktar makine mühendisiyken annesi Nimet Bayraktar ev hanımıydı.

Çocukluğunu ve gençliğini Çapa'da geçirdi, bir yandan da kendilerine ait fındık bahçeleri için ailesiyle birlikte yılda birkaç kez Ordu'ya gidip geldi. Şehremini Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Türk Müziği Nazariyatı bölümüne başladı.

Üniversite eğitimiyle eş zamanlı olarak İstanbul'daki çeşitli gece kulübü ve barlarda sahne aldı ancak hem okulu hem işi bir arada yürütemeyerek birinci yılından sonra okulu bıraktı.

Lise yıllarında Uzak Doğu dövüş sporlarına merakının bir sonucu olarak karate eğitimi alarak siyah kuşak sahibi oldu. 17 yaşında bir arkadaşıyla birlikte sokakta maruz kaldığı sözlü taciz yüzünden günlük yaşantısında karateyi kullanmak zorunda kaldı ve bunun birkaç kez tekrarlandığını söyledi.

Üniversiteyi bıraktıktan sonra Türk halk müziği dersleri aldı, üç ay Çelik ve Bendeniz'e geri vokallik yaptı.

1995'te Ataköy'de bir barda sahnedeyken albüm yapımcısı Serap Turgay tarafından beğenilerek eşi Özkan Turgay ile tanıştırıldı ve albüm teklifi aldı. Teklifi kabul ederek Raks Müzik ile dört albümlük bir anlaşma imzaladı.

1996'da ilk albümü Be Adam ile çıkış yaparak adından söz ettirse de evliliğine odaklanması sonucunda birkaç yıl müzikal kariyerini geri plana attı. 2004'te dördüncü albümü Of... Of... ile daha büyük bir çıkış yaptı ve aynı adlı hit şarkıyla hem Altın Kelebek hem de Kral TV Video Müzik Ödülü kazandı.

MÜ-YAP sertifikalı Yurtta Aşk Cihanda Aşk (2006) albümünden sonra satış başarılarını sürdürerek Beni Durdursan mı? (2013) albümüyle Türkiye'de yılın en çok satanı oldu, bunu yılın en çok satan ikinci albümü olan Bangır Bangır (2015) takip etti.

"Yurtta Aşk Cihanda Aşk", "Bi' An Gel", "Yeni Biri", "Sözde Ayrılık", "Yatcaz Kalkcaz Ordayım", "Kardan Adam", "İltimas" ve "Bangır Bangır" şarkılarıyla Türkiye Resmî Listesi'nde haftalarca bir numarada kaldı.

Şarkıcılığının yanı sıra müzik eleştirmenlerinden olumlu geri dönüşler alan şarkı yazarı kimliğiyle de öne çıkan Gülşen, özellikle kariyerinin erken döneminden sonra kendi yazdığı şarkıları seslendirmeye başladı ve meslektaşları için liste başarıları yakalayan birçok hit şarkı hazırladı.

2015'te YouTube'da en çok izlenen Türk şarkıcı olurken sonraki yıl tek bir video klibi iki yüz milyonun üzerinde izlenen ilk Türk şarkıcı olma unvanına erişti. Bugüne kadar altı Altın Kelebek ve dokuz Kral Türkiye Müzik Ödülü dahil olmak üzere onlarca ödül kazandı.