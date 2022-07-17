Gülşah Soydan (Alkoçlar) Kimdir? Gülşah Soydan kaç yaşında, nereli? Gülşah Soydan filmleri!

GÜLŞAH SOYDAN KİMDİR?

1969 doğumlu Gülşah Soydan Alkoçlar, Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Hülya Koçyiğit ve eski milli futbolcu Selim Soydan'ın çocuklarıdır. Yeşilçam döneminin 'güllüşah', 'küçük anne', 'Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası' lakapları ile anılan, hafızalara kazınmış bir çocuk oyuncusudur. Otel işletmecisi Ender Alkoçlar ile evlendikten sonra Gülşah Alkoçlar soyadını almıştır. 18 yaşında bir otel sahibesi olarak turizm işine girmiş, sinema kariyerini sonlandırmıştır.

Bu mesleği doğrultusunda hayatı yolculuklarla geçmiştir. Sosyetenin en ünlü turizmcilerinden olmuştur. Alkoçlar ailesi, Gülşah Soydan ve Ender Alkoçlar evliliğinden kurulmuştur. İkili, Gülşah Soydan henüz 18 yaşındayken evlenmiştir.

GÜLŞAH SOYDAN'IN OYNADIĞI FİLMLER: YEŞİLÇAM'IN 'GÜLLÜŞAH'I

1989

Kader



1986

Gülçiçek



1986

İbo İle Güllüşah



1977

Gülşah Küçük Anne



1976

Gülşah

KIZLARI NESLİŞAH VE ASLIŞAH ALKOÇLAR

Gülşah Soydan ve Ender Alkoçlar evliliğinden 2 kız çocuğu doğmuştur. Bunlar Neslişah Alkoçlar ve Aslışah Alkoçlar'dır.

GÜLŞAH SOYDAN 40 YAŞINDA KAYNANA OLDU

Gülşah Soydan Alkoçlar, henüz 40 yaşında kayınvalide oldu. Büyük kızı Neslişah da annesi gibi erken yaşta henüz 21'indeyken Batu Aksoy ile dünya evine girdi. Ancak Neslişah'ın Batu Aksoy ile evliliği uzun sürmedi ve kısa sürede boşandılar.



GÜLŞAH ALKOÇLAR'A KANSER ŞOKU! KANSERİ YENDİ Mİ?

Gülşah Alkoçlar'a 2015 yılında göğüs kanseri teşhisi konulmuştu. Hastalık sebebiyle kemoterapi tedavisi görüyordu. 2015 Haziran ayında yapıtğı açıklamada sağlığına kavuştuğunu belirtti.

Bodrum'da eşi Ender Alkoçlar ile görüntülenen Gülşah Alkoçlar'ın kemoterapi nedeniyle dökülen saçlarının uzadığı ve artık peruk kullanmaya gerek duymadığı görüldü.

GÜLŞAH ALKOÇLAR'IN YENİ DAMADI: ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Son zamanların parlayan oyuncusu Engin Altan Düzyatan ile Gülşah Alkoçlar'ın kızı Neslişah Alkoçlar 2014 yılında evlendi. Mutlu evlilikleri olduğu gözlenen çift, medyatik olmaktan kaçınıyor.

GÜLŞAH 45 YAŞINDA ANNEANNE OLDU

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'ın 2016 yılında Emir Aras Düzyatan adında sağlıklı bir erkek bebekleri oldu.

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