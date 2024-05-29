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Gülşah Çomoğlu hangi dizilerde oynadı? Gülşah Çomoğlu hangi filmlerde, projelerde yer aldı?

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Behzat Ç ve Yüksek Sosyete gibi başarılı projelerde yer alan oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti. Genç oyuncu 2 yıldır kanser tedavisi görüyordu. Peki, Gülşah Çomoğlu hangi dizilerde oynadı? Gülşah Çomoğlu hangi filmlerde, projelerde yer aldı?

Gülşah Çomoğlu hangi dizilerde oynadı? Merak ediliyor ve araştırılıyor. Umudun Kıyısında, Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi, Yüksek Sosyete ile Kasaba Doktoru gibi dizilerde rol alan ve 2 yıl önce kansere yakalanan Gülşah Çomoğlu'ndan acı haber geldi. Peki, Gülşah Çomoğlu hangi dizilerde oynadı? Gülşah Çomoğlu hangi filmlerde, projelerde yer aldı?

GÜLŞAH ÇOMOĞLU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Gülşah Çomoğlu, sahneye ilk adımını tiyatro oyunları ile attı ve "İki Efendinin Kuşağı", "Troyalı Kadınlar", "Kafatası", "Yeşil Kuş", "Tanrı", "Hürrem Sultan", "Camdan Kalp" ve "Venedik Taciri" gibi önemli eserlerde rol aldı. Bu performanslarıyla dikkat çeken Çomoğlu, televizyon dünyasında da adını duyurmayı başardı. Fox TV'de yayınlanan günlük dizi "Unutma Beni"de canlandırdığı Asuman karakteri ile geniş bir izleyici kitlesinin beğenisini kazandı. Ardından "Aşkın Bedeli" dizisinde oyunculuğunu sürdürdü. "Yüksek Sosyete" dizisinde Begüm karakteri ile popülerliğini artıran Çomoğlu, son olarak "Kasaba Doktoru" dizisinde Bahar karakterine hayat verdi.

GÜLŞAH ÇOMOĞLU KİMDİR?

Gülşah Çomoğlu, 30 Mayıs 1986'da Ankara'da doğdu. Tiyatro ve dizi oyuncusu olarak tanınan Çomoğlu, Bilkent Üniversitesi Konservatuvar Bölümünden mezun oldu. Eğitimi ve yeteneği sayesinde kısa sürede dikkat çeken oyuncu, birçok yapımda önemli rollerde yer aldı.

Gülşah Çomoğlu hangi dizilerde oynadı? Gülşah Çomoğlu hangi filmlerde, projelerde yer aldı?

Gülşah Çomoğlu, Pera adında iki yaşında bir kız çocuğu annesiydi. Oyuncunun ani ölümü sevenlerini derinden üzdü. Acı haberi, "Kızılcık Şerbeti" dizisinde Nursema karakterini canlandıran yakın arkadaşı Ceren Karakoç Instagram hesabından duyurdu. Karakoç, paylaşımında "Ah Gülşah güzel arkadaşım. Sen beni bitirdin. Gittiğin yer incitmesin seni" ifadelerine yer verdi.

Gülşah Çomoğlu, aynı zamanda ünlü oyuncu İlayda Alişan'ın kuzeniydi. Alişan da Instagram üzerinden üzüntüsünü dile getirerek "Canım kuzenim Gülşah'ımı kaybettik. Çok çok çok üzgünüz. Cenazesi yarın (30 Mayıs) öğle namazına müteakip Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kalkacak. Hepimizin başı sağ olsun" mesajını paylaştı.

Emir Ceran
Emir Ceran
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