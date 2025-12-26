Güllü'nün kızını yakacak rapor çıktı

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada 'kasten öldürme' iddiasıyla kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanmıştı. Güllü'nün evinin camından düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada soru işaretlerini kaldıracak bilirkişi heyeti raporunu tamamladı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen dosyada, bilirkişi incelemeleri sonrası dikkat çeken tespitlere yer verildi.

DIŞ KUVVET VE TEMAS

Sabah'tan Abdurrahman Şimşek'in haberine göre, 8 Ekim'de olay yerinde keşif ve inceleme yapan bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda, Güllü'nün geriye doğru düşmesi için dengesini bozacak şekilde "bir dış kuvvet ve temas" varlığının olması gerektiği tespit edildi.

İNTİHAR BULGUSU YOK

Raporda, sanatçının evde güvenlik önlemleri aldığına da dikkat çekildi. Bununla birlikte, incelemelerde intihar düşüncesine yönelik herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

"UYARMADIĞI" RAPORDA YER ALDI

Bilirkişi raporunda ayrıca, daha önce de düşme tehlikesi atlatan Tuğyan Ülkem'in bu durumu bilmesine rağmen Güllü'yü uyarmadığına ilişkin değerlendirmeye yer verildi.

TUĞYAN'A CEZAERVİNDE ŞİDDET İDDİASI

Öte yandan Gülter'in Gebze Kadın Cezaevi'nde bulunduğu süreçte şiddete maruz kaldığı da öne sürüldü.

SİLİVRİ CEZAEVİ'NE NAKLEDİLDİ

Gülter'in avukatı Merve Uçanok'un, müvekkiliyle görüşmek üzere gittiği Gebze'de cezaevi değişikliğini öğrendiği belirtildi. Son olarak Tuğyan Ülkem Gülter'in Silivri Cezaevi'ne nakledildiği öğrenildi.