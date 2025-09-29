Güllü'nün asistanı Deniz kimdir? Asistan Deniz, Güllü'nün ölümü hakkında ne açıklama yaptı?

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşanan üzücü olay, Türkiye müzik camiasını derinden sarstı. Ünlü şarkıcı Güllü, 6. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından ortaya atılan iddialar ve sosyal medyada dolaşan spekülasyonlar, hayranları ve kamuoyunu şoke etti. Özellikle Güllü'nün asistanı ve menajeri Deniz Hanım'ın açıklamaları tartışmaları daha da alevlendirdi. Peki, Güllü'nün asistanı Deniz kimdir? Güllü asistanı Deniz'i kovdu mu? Güllü'nün ölümü hakkında ne açıklama yaptı? Güllü'nün asistanı Deniz'in hayatına dair ve açıklamalarına dair tüm detaylar haberimizde...

GÜLLÜ'NÜN ASİSTANI DENİZ KİMDİR?

Güllü'nün asistanı Deniz Hanım, yıllardır sanatçının yakın ekibinde yer alıyordu. Mesleki geçmişi ve sanatçının özel yaşamındaki rolü nedeniyle olay gecesi kamuoyunun dikkatini çeken isimlerden biri oldu.



Deniz Hanım, trajik olayın hemen ardından katıldığı bir TV programında Güllü'nün evinde kızlarıyla birlikte eğlendiği sırada Roman havası oynarken dengesini kaybederek camdan düştüğünü açıkladı. Bu açıklama, Güllü'nün ölümüne ilişkin spekülasyonların önüne geçmeyi amaçlasa da sosyal medyada yeni tartışmaların fitilini ateşledi.

GÜLLÜ MENAJERİ DENİZ'İ KOVDU MU?

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, Güllü'nün menajeri Deniz Hanım, olaydan yaklaşık 3 ay önce işten ayrılmıştı. Bazı kaynaklar, Güllü ile Deniz'in zaman zaman anlaşmazlık yaşadığını ve hatta olay anında aralarının bozuk olduğunu öne sürdü.

Bu iddialar, kamuoyunda büyük tartışmalara yol açtı ve bazı çevreler, Güllü'nün ölümünde üçüncü bir kişinin olabileceğine dair spekülasyonlar yaptı. Ancak güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiler, bu iddiaların doğruluğunu teyit etmedi ve Deniz Hanım'ın açıklamalarıyla çelişki oluşturdu.

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜYLE ALAKALI NE AÇIKLAMA YAPTI?

Güllü'nün kızı Tuyam Ülkem, annesinin ölümüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tuyam, yaşanan trajik olay sırasında yanında bir arkadaşının da bulunduğunu belirterek, intihar veya itme iddialarını kesin bir dille reddetti.

Tuyam Ülkem, annesinin alkol etkisi altında Roman havası oynarken dengesini kaybederek camdan düştüğünü ifade etti. Bu açıklama, olayın talihsiz bir kaza olduğunu vurguluyor ve sosyal medyada dolaşan spekülasyonları çürütüyor.

GÜLLÜ NEDEN ÖLDÜ?

Güllü'nün ölümüne dair resmi açıklamalara ve aile yakınlarının ifadelerine göre, trajik olay tamamen kazaya dayalı. Alkol etkisi altında Roman havası oynarken dengesini kaybeden sanatçı, maalesef 6. kattan düşerek yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve yetkililer, tüm ayrıntıları titizlikle inceliyor. Güllü'nün ölüm nedeni hakkında çıkan spekülasyonlar, resmi açıklamalarla netleşene kadar dikkatle ele alınmalı.