Güllü kimdir? Güllü'nün gerçek adı ne? Güllü hayatı ve biyografisi!

Arabesk dünyasının önemli isimlerinden birisi olan Güllü'nün gerçek adı ne? Sorusu birçok kişi tarafından araştırılıyor. Konuya ilişkin en çok merak edilen soru ise Güllü kimdir? Sorusu oluyor. Peki, Güllü kimdir? Güllü'nün gerçek adı ne? İşte, Güllü hayatı ve biyografisi!

Arabesk dünyasında vazgeçilmez isimlerden birisi olan Güllü hakkında birçok detay merak ediliyor. Merak edilen sorular arasında en çok araştırılanlar ise Güllü kimdir? Güllü'nün gerçek adı ne? Soruları oluyor. Bu haberimizde merak edenler için Güllü kimdir? Ve Güllü'nün gerçek adı ne? Sorularını yanıtladık. Peki, Güllü kimdir? Güllü'nün gerçek adı ne? İşte, Güllü hayatı ve biyografisi!

GÜLLÜ KİMDİR?

Zor bir çocukluk geçiren ve küçük yaşlarda gece kulüplerinde şarkı söyleyerek kariyerine başlayan Güllü, 1973 yılında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Kasımpaşa semtinde dünyaya geldi. 1988'de henüz 15 yaşındayken, düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye çıktı. Yaşından dolayı gazinocuların kendisine iş vermeye cesaret edememesi yüzünden, okuluna dönmek zorunda kaldı. Ancak ailesinin maddi durumundan dolayı bir süre sonra okulu bırakıp şarkıcılığa devam etti. 2008 yılında Kartal Yakacık'ta içki komasına giren sanatçı, hastaneye kaldırılmış ve tedavisinin ardından taburcu edilmiştir.

Kasımpaşalı Güllü» adını kullanarak ve söylediği Roman havalarıyla 1990'larda ün kazanmış, yaptığı albümlerle ve özel hayatıyla gündeme gelmiştir. Evlendikten sonra sahnelere bir süre ara verdi. İki çocuğu olan sanatçı 2000'de boşanıp sahnelere yeniden döndü.

Kasımpaşalıyım, Gülüm Var, Oyuncak gibi, Değmezmiş Sana, Balıkesir Bandırma, Benim Vicdanım Rahat gibi hit olmuş parçaları vardır.

GÜLLÜ'NÜN GERÇEK ADI NE?

Ünlü Arabesk Sanatçısı olan Güllü'nün gerçek adı Gül Tut'tur.