Güllü'den kızına yolladığı sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi: Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın

Arabesk müziğin güçlü ismi Güllü'nün Yalova'da altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin olayda "İntihar mı, kaza mı, cinayet mi?" soruları akılları kurcalarken gelen bir itirafla soruşturma bambaşka bir boyuta ulaştı.

"TUĞYAN DİZLERİNDEN SARILARAK GÜL ANNE'Yİ İTTİ"

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu ifadesinde, "Biz oynadıktan sonra Gül anne yüzü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan bana 'koş' dedi". Aşağıya koştuk" dedi.

KIZI TUTUKLANDI

İtiraf üzerine Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. Gülter adliyeye götürülürken gazetecilerin sorularına, "Ben suçsuzum, gerçekler ortaya çıkacak" şeklinde cevap verdi. Öte yandan; Gülter'in avukatları davadan çekildiklerini açıkladı.

GÜLLÜ'NÜN KIZINA GÖNDERDİĞİ SES KAYITLARI

Tüm bu gelişmelerin ardından soruşturma dosyasına anne-kız arasında geçen sert tartışmaları içeren yeni ses kayıtları da delil olarak girdi. CNN Türk'ün haberine göre; ses kayıtlarında şu ifadeler dikkat çekti:

"Tamam, hayatını kim pislettiyse ona gideceksin o zaman. Anladın mı? Senin hayatının hangi döneminde düz bir şeyin vardı Tuğyan? Konuşturma beni. Bana bu hayatta senden güldüğüm tek şey; aldığın bir diploma. Bir tek mesleğin, diploman.

"ELİNİ KAFANIN ARASINA KOY, BEN BU KADINA NELER YAŞATTIM?"

Onun dışında bana şöyle elini kafanın arasına koy bakalım. Ben bu kadına bu kadına neler yaşattım? Bu kadın hangi dönemlerde, hangi zamanlarda da benim arkamda durdu. En kötü zamanında kim vardı yanında? Burada dizime kapanıp ağladığını unutma. Haklıymışsın anne dediğini. Mahmut'tan boşandıktan sonra. Hatırla bakalım. Kim vardı yanında?

"BANA YAŞATTIKLARINI SEN DE YAŞAYACAKSIN"

Ben düşmanıma bile öyle bir şey demem ama Tuğyan, bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın. Biliyorsun değil mi? Hani sen de annesin ya. Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın. İşte o zaman ben olmayacağım. O zaman da artık mezarıma gelir ağlarsın, sızlanırsın. Ama sen onu da yapmazsın. Orada bir saat çocuk alıp sokakta bir köfte yedirmekle veya iki üç çikolata alıp oyuncak almakla annelik olmuyor. Anladın mı? Hani ben seni yetiştirememişim ya. Ben sana analık yapamadım ya. Saçımı süpürge etmedim ya. Gecelerce uykusuz kalmadım ya. Yıllarca eve gelemedim ya ben çalışmaktan. Sadece sizi okutayım. Sizin diplomanızı elinize alın diye. Teşekkürünüz bu. He pardon, çoğul konuşuyorum. Teşekkürün bu. Allah razı olsun oğlumdan.

"AMA BU DÜNYA SANA KALMAYACAK"

Emin ol seninle ne ilgilenirim ama orada bile yine kendi menfaatlerini düşünüyorsun, kaçıyorsun. Kendi evladından kaçıyorsun. Ben de bilirdim sizi babanıza bırakmaya ama bırakmadım, mücadele ettim. O kadar bencilsin ki, sen o kadar bencilsin ki, 2,5-3 yaşında bir bebeğin o mazlumun bile ahını alıyorsun. Ya ama bu dünya sana kalmayacak."