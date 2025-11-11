Haberler

Güller ve Günahlar bu akşam var mı? 11 Kasım Güller ve Günahlar saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor?

Güller ve Günahlar bu akşam var mı? 11 Kasım Güller ve Günahlar saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"Güller ve Günahlar"ın hayranları bu hafta da ekran başında olmayı planlıyor. 11 Kasım Salı günü dizinin yayında olup olmadığı ve hangi saatte, hangi kanalda izlenebileceği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Güller ve Günahlar bu akşam var mı? 11 Kasım Güller ve Günahlar saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor?

Cumartesi akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi "Güller ve Günahlar", izleyicilerin merakını artırıyor. Peki, diziyi 11 Kasım Salı günü izlemek mümkün mü? Yayın saati ve kanal bilgileri hakkında detaylar gündemde merak konusu oldu. Bu hafta yeni bölümle ekranlarda olacak mı, yoksa farklı bir gün mü yayınlanacak, tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

GÜLLER VE GÜNAHLAR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

"Güller ve Günahlar" dizisi her hafta Cumartesi günü izleyiciyle buluşuyor. Haftalık yayın programıyla seyircilerine düzenli olarak yeni bölümler sunan dizi, hafta sonu televizyon keyfini artırmayı hedefliyor. İzleyiciler, diziyi her Cumartesi akşamı ekran başında takip ederek, hikâyedeki sürpriz gelişmeleri ve karakterlerin dramatik yolculuklarını kaçırmamış oluyor.

Güller ve Günahlar bu akşam var mı? 11 Kasım Güller ve Günahlar saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor?

GÜLLER VE GÜNAHLAR SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Dizinin yayın saati 20.00 olarak belirlenmiş durumda. Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan "Güller ve Günahlar", akşam saatlerinde başlayan yayın akışıyla seyircilerin Cumartesi akşamlarını renklendiriyor. Saat 20.00 itibarıyla ekranlarda yerini alan dizi, hem yoğun bir dramatik anlatım hem de sürükleyici olay örgüsüyle izleyiciyi ekrana kilitliyor.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizi, başarılı iş insanı Serhat'ın hayatının bir gecede değişmesiyle başlıyor. Eşinin sakladığı büyük sırrı öğrenen Serhat, güven duygusunu yitirir ve kendini büyük bir karmaşanın içinde bulur. Tam bu sırada hayatına giren dobra ve cesur Zeynep, ona hem umut hem de yeni sınavlar sunar.

Hikâye, aşk, ihanet ve sırlarla dolu bir dünyada iki farklı yaşam tarzının çatışmasını etkileyici bir dille ekranlara taşıyor. Serhat ve Zeynep'in ilişkileri, dizideki entrikalar ve dramatik gelişmelerle daha da derinleşiyor.

Güller ve Günahlar bu akşam var mı? 11 Kasım Güller ve Günahlar saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor?

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Dizinin başrolünde Murat Yıldırım, Serhat karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Cemre Baysel ise güçlü ve kararlı Zeynep rolüyle dikkat çekiyor. Kadroda ayrıca Gülenay Kalkan, Emel Çölgeçen, Ahmet Saraçoğlu, Oya Unustası, Serdar Orçin, Kaan Çakır, Derya Karadaş, Burak Altay gibi deneyimli oyuncular yer alıyor. Hem usta isimlerin hem de genç oyuncuların bir arada olduğu bu geniş kadro, dizinin dramatik ve duygusal yönünü güçlendirirken, izleyiciyi etkileyici performanslarla ekrana bağlıyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyükçekmece'de aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı

Aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı
5 yaşındaki kayıp Osman ölü bulundu, annesi için tek ihtimal üzerinde duruluyor

Küçük Osman ölü bulundu, annesi için tek ihtimal üzerinde duruluyor
Adı bahis skandalına karışan Ersin Destanoğlu esti gürledi

Adı bahis skandalına karışan Ersin esti gürledi
Bakanlık o markayı ifşa etti! Çayda gıda boyası tespit edildi

Bakanlık ünlü markayı ifşa etti! İçtiğimiz çaylardan gıda boyası çıktı
Büyükçekmece'de aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı

Aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı
Bakanlıktan hastane randevusu alacak vatandaşlara kritik uyarı

Hastane randevusu alacaklar dikkat! Bakanlıktan kritik bir uyarı var
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Survivor 2026 kadrosuna beşinci ünlü isim dahil oldu

Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlü oyuncu Survivor kadrosunda
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Jennifer Lawrence, en sinir olduğu Kardashian ailesi üyesini açıkladı

Lawrence'den Kardashıan ailesi hakkında şaşırtan itiraf
Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Bandırma açıklarında demirleyen gemide skandal: İnekler susuzluktan boruları yaladı

Utanç tablosu Türkiye'den! Susuzluktan boruları yaladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.